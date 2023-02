Succès au box-office de Pathaan : quel film peut BATTRE la vedette de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone ? L’expert commercial prédit [EXCLUSIVE] Succès au box-office de Pathaan : quel film peut BATTRE la vedette de Shah Rukh Khan-Deepika Padukone ? L’expert commercial prédit [EXCLUSIVE]

L’année 2023 a été fabuleuse pour Bollywood. Le film a commencé en trombe grâce à Shah Rukh Khanc’est Pathan. Le film s’est très bien comporté au box-office. Il est sorti le 25 janvier et en une semaine, il a presque réussi à atteindre la barre des Rs 400 crore. La version hindi du film a extrêmement bien fonctionné, mais même à l’étranger aussi, Pathaan a fait des merveilles au box-office. Il a établi une référence pour tous. Mais un film de Bollywood sorti en 2023 parviendra-t-il à battre le record établi par Pathaan ? L’expert en commerce Akshaye Rathi fait une prédiction.

Un film hindi battra-t-il le box-office de Pathaan en 2023 ?

Dans une interview exclusive, on a demandé à Akshaye Rathi si un film de Bollywood parvenait à aller au-delà de la collection au box-office de Pathaan. Il a mentionné le film Dunki de Shah Rukh Khan. King Khan collabore avec Rajkummar Hirani pour celui-ci et il partagera l’espace d’écran avec Taapsee Pannu. Eh bien, on a également demandé à Akshaye Rathi si un film non-Shah Rukh Khan avait le calibre pour battre la collection de Pathaan. Il a mentionné Tiger 3 de Salman Khan. Il a déclaré: “Un film qui a une chance de le faire est Tiger 3 parce qu’il provient à nouveau du même univers d’espionnage et peut en fait capitaliser sur la popularité de cet univers qui a été créé entre Ek Tha Tiger, Tiger , War et Pathaan. C’est donc un film qui a de grandes chances.”

Shah Rukh Khan devrait-il libérer Dunki et Jawan la même année ?

On a également demandé à l’expert du commerce si Shah Rukh Khan devrait sortir ses films Jawan et Dunki la même année que Pathaan a déjà créé un tel buzz. Pour cela, il a déclaré que King Khan devrait certainement capitaliser l’impact du méga succès de Pathaan. Lire l’histoire complète ici.

Eh bien, les fans de SRK veulent vraiment le voir davantage sur grand écran.