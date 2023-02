Succès au box-office de Pathaan : la vedette des créateurs de Shah Rukh Khan réussit un coup de maître ; réduire les prix des billets à la base ; Shehzada sera-t-il affecté ?

Pathan la fièvre refuse de ralentir. Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et Jean AbrahamLe film de est devenu le film bollywoodien numéro 1 de tous les temps. Il a atteint la barre des Rs 500 crore dans la marque nationale et a établi un nouveau record. Et bien, même dans sa quatrième semaine, Pathaan va fort dans les salles. De plus, les fabricants ont maintenant réussi un coup de maître. Pour célébrer le succès exceptionnel de Pathaan, YRF a réduit le prix des billets à la base et a offert un gros cadeau aux fans.

Le Pathaan de Shah Rukh Khan, Deepika Padukone et John Abraham est un succès

Désormais, les billets de Pathaan sont disponibles pour Rs 110 dans les principaux multiplexes. Cela ne fera qu’encourager les fans à aller dans les salles et à regarder Pathaan. Les fabricants appellent le prochain vendredi le jour de Pathaan. Les fans de Shah Rukh Khan sont déjà très satisfaits de cette décision et #PathaanDay est à la mode sur Twitter. Beaucoup ont hâte de revoir le film.

Découvrez le tweet de YRF ci-dessous:

#PathaanDay entrant ! ? #Pathaan traverse 500 crores NBOC. Venez fêter avec nous ce vendredi. Réservez des billets à 110/- fixe pour tous les spectacles en Inde sur @_PVRCinemas | @INOXMovies | @IndiaCinepolis et autres cinémas participants ! pic.twitter.com/7fuM0nU51c Yash Raj Films (@yrf) 16 février 2023

Pathaan affectera Shehzada ?

Eh bien, ce vendredi, Shehzada de Kartik Aaryan et Kriti Sanon va arriver sur les écrans. Il y a aussi beaucoup de buzz autour de ce film. Les fans de Kartik Aaryan attendent avec impatience Shehzada. L’acteur a été aux orteils pendant plusieurs jours pour promouvoir le film et il a reçu une bonne réponse de tous. La bande-annonce de Shehzada a également reçu un coup de pouce. Mais avec le coup de maître de Pathaan, on se demande si le box-office de Shehzada sera affecté ou non. Le roi régnera-t-il ou Shehzada prendra-t-il le relais ? Cela reste à voir.

Shehzada est le remake hindi du film Telugu Ala Vaikunthapurramuloo qui avait Allu Arjun en tête.