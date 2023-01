Succès au box-office de Pathaan : Kangana Ranaut dit que l’Inde est biaisée envers les khans et les actrices musulmanes

L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut est de retour sur Twitter après son interdiction en 2000 pour avoir enfreint les règles de la plateforme de médias sociaux. Depuis son retour sur les réseaux sociaux, elle tweete depuis quelques jours sur le Pathaan de Shah Rukh Khan. Pathaan, le thriller d’action de Badshah Shah Rukh Khan de Bollywood, a créé et battu des records au box-office. Il s’est avéré être le film hindi le plus rapide à entrer dans Rs. 200 crore club en quatre jours après sa sortie.

Kangana s’est récemment rendue sur sa page Twitter et a tweeté sur le succès au box-office de Pathaan. Elle a écrit: “Très bonne analyse, ce pays n’a aimé que tous les Khans et parfois uniquement et uniquement les Khans Et est obsédé par les actrices musulmanes, il est donc très injuste d’accuser l’Inde de haine et de fascisme, il n’y a pas de pays comme Bharat ?? dans le monde entier ??’.

Jetez un oeil au tweet de Kangana Ranaut –

Très bonne analyse ce pays n’a aimé que et uniquement tous les Khans et parfois uniquement et uniquement les Khans Et obsédé par les actrices musulmanes, il est donc très injuste d’accuser l’Inde de haine et de fascisme il n’y a pas de pays comme Bharat ?? dans le monde entier ?? https://t.co/wGcSPMCpq4 Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 28 janvier 2023

Eh bien, le tweet de Kangana Ranaut est venu après qu’un utilisateur a analysé pourquoi Pathaan de Shah Rukh Khan est devenu un succès au box-office. Plus tôt, elle avait averti Bollywood de ne pas entraîner la politique dans le succès de Pathaan et de profiter de la course du film. Kangana a même réagi en disant que Pathaan était un succès parce que les hindous et les musulmans aiment Shah Rukh de la même manière. Eh bien, certains internautes ont estimé que Kangana cherchait à attirer l’attention en tweetant à propos de Pathaan et en faisant l’éloge du film. Kangana a même tweeté à propos du moment où toute l’industrie cinématographique la voulait folle et l’avait giflée avec plusieurs mentions légales.

Côté travail, Kangana sera vue à Tejas. Elle a été vue pour la dernière fois à Dhaakad, qui a lamentablement échoué au box-office. Elle a également Tiku Weds Sheru avec Nawazuddin Siddiqui, Emergency et Chandramukhi 2 dans son chat.