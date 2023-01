Succès au box-office de Pathaan : Gauri Khan n’a pas pu arrêter ses larmes de joie après la réaction du film de retour de Shah Rukh Khan [Exclusive]

Pathaan est déjà un blockbuster car il a récolté 106 crores le premier jour de sa sortie et la célébrité de la superstar Shah Rukh Khan est donc une fois de plus prouvée. Pathaan a été un voyage émouvant non seulement pour Shah Rukh mais pour toute la famille Khan et aujourd’hui, le succès n’est pas seulement le sien mais aussi sa famille. Eh bien, ce n’est pas facile pour une superstar d’annoncer un congé sabbatique, il faut du courage et ce chalet que SRK tient de sa famille et surtout de sa femme Gauri Khan. Elle a été le soutien le plus fort de SRK au cours de ces quatre longues années. Elle seule sait à quel point la décision a été difficile pour l’homme qui aime le cinéma. Mais tout cela en valait la peine.

Le jour de la sortie de Pathaan, SRK a hébergé. Une petite fête pour ses amis Na fraternité où Gauri Khan était la personne la plus heureuse, sa joie était au-delà de l’imagination, et elle était juste submergée par tout l’amour et la réponse que Pathaan recevait. un initié révèle que Gauri a eu des larmes de joie alors qu’elle écoutait toutes les bonnes choses sur Pathaan car elle sait que SRK a donné sa sueur et son sang pour son film de retour. Gauri Khan et Shah Rukh Khan sont le couple en or de Bollywood et leur lien montre seulement que le véritable amour existe. Na convient de survivre et de rester à travers vents et marées.

Suhana Khan et Aryan Khan étaient trop extrêmement satisfaits de la réponse, mais ils n’étaient pas très surpris car ils savaient que cela allait arriver. Alors que Suhana Khan attend sa grande première sortie à Bollywood, elle profite de tout l’amour et de l’attention qu’elle reçoit pour la dernière sortie de son père superstar, Pathaan, dans la vraie vie, notre Pathaan est avant tout un père de famille. Après cet énorme blockbuster, Shah Rukh est maintenant fin prêt pour Dunki et Jawaan.