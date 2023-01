Succès au box-office de Pathaan : Alors que le film Shah Rukh Khan bat des records, Ranveer Singh, Deepika Padukone et Alia Bhatt rendent visite à Mannat pour féliciter le roi Khan

Le film le plus attendu de Shah Rukh Khan, Pathaan, bat des records au box-office et est devenu le sujet de conversation de la ville. Le film a reçu l’amour et les éloges du monde entier. Les internautes sont impressionnés par King Khan et sa performance exceptionnelle à Pathaan. Alors que le film Pathaan bat des records, des célébrités de Bollywood, dont Ranveer Singh, Deepika Padukone et Alia Bhatt, ont récemment rendu visite à Shah Rukh Khan dans sa maison de Mannat.

Selon le dernier rapport, plusieurs célébrités se sont rendues à Mannat pour féliciter Shah Rukh Khan pour le succès retentissant de Pathaan. Le couple le plus aimé de Bollywood, Ranveer Singh et Deepika Padukone, qui a énormément loué la performance de Shah Rukh Khan dans Pathaan, a pris le temps de leur horaire de tournage chargé pour le rencontrer à Mannat, Mumbai.

Outre eux, l’actrice de Jee Le Zaraa, Alia Bhatt, qui a embrassé la maternité de sa fille Raha Kapoor, a rendu visite à Shah Rukh Khan à Mannat. Alia et Shah Rukh Khan ont travaillé ensemble dans Dear Zindagi et le public a adoré leur chimie à l’écran. Par ailleurs, le comédien Kapil Sharma est également arrivé à Mannat pour féliciter la superstar de Bollywood.

S’adressant à Twitter, Shah Rukh Khan a écrit une note sincère alors que Pathaan continue de faire exploser le box-office avec ses énormes sommes. Il a écrit, ‘Film de Gattaca “Je n’ai jamais rien économisé pour le retour à la nage” Je pense que la vie est un peu comme ça. Vous n’êtes pas censé planifier votre retour, vous êtes censé aller de l’avant. Ne reviens pas essayer de finir ce que tu as commencé. Juste un conseil de 57 ans.

En parlant de la collection au box-office de Pathaan, le film a réussi à franchir la barre des 150 crores de Rs en Inde en trois jours, alors qu’il a franchi la barre des Rs. 300 crores dans le monde. Chez Shah Rukh Khan