Succès au box-office de Gadar 2 : Dharmendra remercie le public et dit « Qismat wala hota hai Baap woh… »

Acteur vétéran de Bollywood Dharmendra, qui se trouve actuellement aux États-Unis pour un traitement médical, a consulté samedi son compte sur les réseaux sociaux pour revoir son fils Déol ensoleilléle dernier film de Gadar 2. Le film est sorti en salles le 11 août 2023 et a recueilli des critiques positives de la part des critiques et du public. Sur Twitter (maintenant X), Dharmendra a partagé une photo de lui-même accompagnée d’une note sincère félicitant Sunny pour son succès et a écrit sa gratitude d’être un père dépassé.

Dharmendra fait l’éloge de Sunny Deol Gadar 2 succès

Sur son compte de réseau social, Dharmendra a publié une photo de lui, où on pouvait le voir vêtu d’une chemise à carreaux rouge et noire. L’acteur portait également un chapeau et souriait à la caméra. Accablé par le succès de Sunny Deol, Dharmendra a écrit : « Dosto, qismat wala hota hai Baap woh jis ka beta kabhi jab Baap ban kar bacchon sa laad ladata hai (Mes amis, seul un père avec beaucoup de chance peut voir son fils, quand il devient père en se battant de manière ludique avec ses enfants).

L’acteur a ajouté : « Sunny m’a amené aux États-Unis pour profiter du succès de Gadar 2 Dosto. Je vous remercie tous pour vos bons vœux pour faire de Gadar 2 un blockbuster. » Jetez un oeil à son message ici:

Dosto, qismat wala hota hai Baap woh jis ka beta kabhi jab Baap ban kar bacchon sa laad ladata hai ?????? Sunny m'a amené aux USA pour profiter du succès de Gadar 2 Dosto. Merci à tous pour vos bons vœux pour faire de Gadar 2 un blockbuster

Gadar 2 succès au box-office

Avec Sunny Deol dans le rôle de Tara Singh, son personnage préféré des fans, Gadar 2 a créé une tempête au box-office. Le film a créé plusieurs nouveaux records au box-office et est devenu le film hindi le plus rapide à atteindre la barre des Rs 500 crore au box-office indien. Le film est actuellement le deuxième film hindi le plus rentable de tous les temps et se trouve à quelques centimètres de la première place, occupée par Shah Rukh Khan. Pathaan. Mondial, Gadar 2 a collecté plus de Rs 600 crore et a été déclaré blockbuster de tous les temps.

Gadar 2 Version OTT

Après une sortie à succès dans les salles, les créateurs ont verrouillé Gadar 2 Date de sortie OTT. Le film fera sa première numérique le mois prochain, le 6 octobre 2023 sur Zee5.