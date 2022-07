Subway Surfers Tag Skateboarding Game Kickflips sur Apple Arcade

Arcade aux pommes a ajouté Subway Surfers Tag à son vaste catalogue de jeux mobiles vendredi. Si vous êtes abonné à Apple Arcade (5 $ par mois), vous pouvez jouer à Subway Surfers Tag sans frais supplémentaires, sans publicité ni achats intégrés.

Les joueurs feront du skateboard dans des arènes comme la gare de triage, le parc et les quais. Chaque arène a des missions différentes – marquez des panneaux avec votre bombe de peinture en aérosol, effectuez des combos, désactivez des robots, collectez des pièces et plus encore. Plus vous taguez, plus votre score est élevé et plus le défi est difficile. Attention, cependant – un agent de sécurité est à vos trousses. Votre hoverboard peut également manquer d’énergie, alors lorsque vous battez des robots, assurez-vous de saisir les batteries flottantes pour les recharger.

Subway Surfers Tag a quatre personnages jouables : Jake, Tricky, Fresh et Yutani. Chaque personnage a une capacité spéciale unique. Au fur et à mesure que vous collectez des pièces, vous pouvez les échanger dans la boutique de mise à niveau contre des astuces spéciales spécifiques aux personnages.

Jouer à Subway Surfers Tag – en particulier avec le personnage de Jake – me rappelle une version futuriste de Bobby’s World, une émission animée des années 90 sur les aventures imaginées par un petit garçon sur son vélo jouet. Peu de choses peuvent mal tourner dans Subway Surfers Tag, mais il y a une tonne de plaisir à avoir.

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et des mises à jour de contenu toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcade, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à l’achat d’un nouvel appareil, ou d’un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.