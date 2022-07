Subway peut être poursuivi pour ses allégations de thon à 100%, selon un juge américain

Un juge fédéral a déclaré que Subway pouvait être poursuivi pour avoir prétendument trompé les clients au sujet de ses produits à base de thon, y compris une allégation selon laquelle il utilise d’autres espèces de poissons, du poulet, du porc et du bétail au lieu du “100% thon” annoncé.

Le juge de district américain Jon Tigar à San Francisco a estimé qu’il était prématuré d’accepter l’argument de Subway selon lequel toute présence d’ADN autre que le thon pourrait résulter d’œufs dans la mayonnaise ou d’un contact croisé avec d’autres ingrédients manipulés par ses employés.

“Bien qu’il soit possible que les explications de Subway soient les bonnes, il est également possible que ces allégations fassent référence à des ingrédients qu’un consommateur raisonnable ne s’attendrait pas raisonnablement à trouver dans un produit à base de thon”, a déclaré Tigar le 7 juillet.

Le juge a également déclaré que la plaignante Nilima Amin, une résidente du comté d’Alameda qui a affirmé avoir commandé des produits à base de thon Subway plus de 100 fois de 2013 à 2019, pourrait essayer de prouver que les salades, sandwichs et wraps “manquent totalement” de thon.

Tigar a rejeté l’argument d’Amin selon lequel les “consommateurs raisonnables” n’attendraient que du thon et rien d’autre, qualifiant de “fait de la vie” que les produits à base de thon puissent contenir de la mayonnaise et du pain. Il a également renvoyé un autre plaignant de l’affaire.

Dans un communiqué, Subway a déclaré qu’il “servait 100% de thon” et était déçu que le procès “imprudent et inapproprié” puisse se poursuivre.

“Nous sommes convaincus que Subway l’emportera lorsque le tribunal aura l’occasion d’examiner toutes les preuves”, a-t-il ajouté.

Les avocats d’Amin n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Subway a défendu à plusieurs reprises son thon dans des publicités télévisées et sur son site Web, et a déclaré que des changements n’étaient pas nécessaires. La refonte du menu ce mois-ci et en juillet dernier n’incluait aucun changement de thon.

Le procès d’Amin s’est appuyé sur les conclusions d’un biologiste marin qui a testé 20 échantillons de thon de Subways dans le sud de la Californie.

Des tests au Barber Lab de l’UCLA ont révélé que 19 échantillons ne contenaient “aucune séquence d’ADN de thon détectable”, tandis que les 20 avaient de l’ADN de poulet, 11 avaient de l’ADN de porc et sept avaient de l’ADN de bovin, selon la plainte.

Le procès demande des dommages-intérêts pour fraude et violation des lois californiennes sur la protection des consommateurs. Tigar a rejeté une version antérieure en novembre dernier.