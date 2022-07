Subway offre des sandwichs gratuits à vie mais en échange de quelque chose de permanent

Et s’il y avait un moyen pour vous de vous assurer un approvisionnement à vie de sandwichs Subway gratuits ? Eh bien, nous ne vous vendons pas une chimère mais une possibilité qui peut très probablement être réalisée. Dans une annonce récente, le restaurant de sandwiches américain a déclaré qu’il organisait une fête de quartier à Las Vegas au Bad Apple Tattoo, où neuf participants peuvent se faire tatouer le logo de la série Subway par DJ Tambe, lauréat du Ink Master Champion. Selon la taille et l’emplacement du tatouage, les fans peuvent gagner des abonnements pendant un mois, des abonnements pendant un an ou des abonnements à vie.

Les trois prix sont basés sur le type de tatouages ​​que les participants recevront. Pour ceux qui souhaitent se faire tatouer 2 pouces * 2 pouces sur le poignet, le biceps ou le pied, Subway propose des abonnements gratuits pendant un mois. Quiconque souhaite se faire tatouer trois pouces sur trois pouces sur l’omoplate, l’avant-bras ou le mollet recevra des sous-marins gratuits pendant un an. Le premier prix consistant à obtenir des sous-marins gratuits à vie est réservé aux participants qui seront prêts à se faire tatouer Footlong de 12 pouces sur 12 pouces sur le sternum ou le dos.

DJ Tambe dans un communiqué de presse partagé par Subway a déclaré: “Les tatouages ​​​​ont une signification particulière pour mes clients, ils viennent me voir pour célébrer les choses qu’ils aiment le plus ou pour commémorer un moment majeur de leur vie.” Il a ajouté que ce soit la première fois qu’ils essayaient la série Subway ou simplement leur amour pour Subway, le tatoueur est là pour en faire une partie permanente de leur vie et quelque chose à mettre en valeur.

L’événement devrait avoir lieu le mercredi 27 juillet et proposera également des activités croisées pour ceux qui ne se font pas tatouer. Dans un communiqué de presse partagé par la société, la fête de quartier de Subway comprend des sandwichs gratuits de 6 pouces du tout nouveau menu de la série Subway, un DJ et une piste de danse, un graffeur créant une peinture murale tout au long de la journée et plus encore.

