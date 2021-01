Subway riposte après un procès alléguant que sa salade de thon ne contient pas de vraie salade de thon.

La poursuite, déposée le 21 janvier dans le district nord des États-Unis de Californie par deux résidents de Californie, Karen Dhanowa et Nilima Amin, affirme que Subway Restaurants Inc. s’est livrée à une fausse déclaration intentionnelle et par négligence, à un enrichissement sans cause, à une fraude de droit commun et à une violation des lois fédérales et étatiques. contre la fausse publicité en appelant la garniture utilisée dans ses sandwichs et enveloppements de thon alors qu’en réalité, elle est «complètement privée de thon comme ingrédient».

Selon le procès, Subway « a emballé, annoncé, commercialisé, distribué et vendu les Produits aux consommateurs » sur la base de « la fausse déclaration que les produits étaient fabriqués avec du thon ». En réalité, affirme-t-il, des tests indépendants ont révélé que « la garniture dans les Produits ne contient aucune trace de thon. En fait, les Produits sont totalement dépourvus de toute trace de thon en tant que composant, sans parler de l’ingrédient principal ou prédominant. »

Subway s’est défendu dans une déclaration fournie par la porte-parole Maggie Truax, affirmant qu’elle utilisait du thon sauvage.

«Il n’y a tout simplement aucune vérité dans les allégations de la plainte déposée en Californie. Subway livre du thon cuit à 100% à ses restaurants, qui est mélangé à de la mayonnaise et utilisé dans des sandwichs, des wraps et des salades fraîchement préparés qui sont servis et appréciés par nos clients. «

Il a qualifié les accusations du procès de « sans fondement » et a déclaré que les allégations « menacent de nuire à nos franchisés, propriétaires de petites entreprises qui travaillent sans relâche pour maintenir les normes élevées que Subway fixe pour tous ses produits, y compris son thon ».

La société a ajouté: << Compte tenu des faits, le procès constitue une attaque imprudente et abusive contre la marque et la clientèle de Subway, ainsi que contre les moyens de subsistance de ses franchisés californiens. En effet, il n'y a aucun fondement en droit ou en fait pour les réclamations des plaignants, qui sont frivoles et sont poursuivis sans enquête adéquate. "

Le procès n’offre pas une ventilation de ce que les plaignants croient que le contenu exact de la salade de thon de Subway est; il dit simplement que « des tests indépendants ont confirmé à plusieurs reprises que les produits sont fabriqués à partir de tout autre chose que du thon ». Il décrit la garniture comme un «mélange entièrement sans thon que les défendeurs ont mélangé pour ressembler au thon et imiter sa texture».

Les plaignants, qui recherchent le statut de recours collectif pour leur action en justice et un procès devant jury, demandent « une réparation équitable et injonctive appropriée, le montant approprié de la restitution ou de la restitution; et le montant approprié des frais de justice et des honoraires d’avocat ».