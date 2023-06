Subway India parraine la date d’un couple après que leur message ait obtenu 1000 likes

Il y a quelques jours, une utilisatrice de Twitter a raconté comment son petit ami s’était excusé après une querelle et l’avait surprise avec un sandwich Subway. La publication virale a attiré l’attention du compte Twitter de Subway India, après quoi ils ont annoncé qu’ils parraineraient le prochain rendez-vous du couple si leur publication obtenait 1000 likes. Les internautes l’ont pris comme un défi, et en 3 jours, le post d’origine a récolté plus de 6500 likes.

Tenant leur promesse, Subway India a parrainé le rendez-vous du couple aujourd’hui et a partagé une adorable photo d’eux se tenant la main et dégustant un sandwich Subway.

» Et voilà », lit la légende du message partagé par Subway.

Voir le tweet ici :

Eh bien, tout a commencé quand un petit ami s’est excusé auprès de sa petite amie avec un sandwich Subway accompagné d’une note qui disait: « Un sous pour toi cause tum hi ho mera SUB kuch. » La femme qui a été clairement impressionnée par le geste a partagé une photo de la note sur Twitter et a écrit: « Mon petit ami et moi nous sommes disputés, alors c’est ce qu’il a fait. »

Subway a cité le tweet viral et s’est engagé, « 1000 likes et nous parrainerons une date pour ces mignonnes ».

Voir le post ici :

1000 likes et nous parrainerons une date pour ces mignonnes ❤️ https://t.co/VyYYO0lSQ2 – Métro Inde (@SubwayIndia) 15 juin 2023

Les utilisateurs de Twitter ont adoré le fait que Subway ait tenu sa promesse, tandis que d’autres l’ont qualifié de stratégie marketing intelligente. D’autres ont également demandé à l’entreprise de parrainer des dates similaires pour eux.

Réagissant à la photo, un utilisateur a déclaré : » Maintenant, vous devez parrainer mon prochain rendez-vous (chance rare). Aussi, combien de likes/RTs pour un single comme moi, pour des approvisionnements à vie de Subs ? »

Un deuxième a écrit : « Parrain pour les enfants sans abri comme moi. Pas ces enfants riches. »

Un troisième a commenté : « La meilleure stratégie marketing de tous les temps ». Un quatrième a ajouté : « Tellement mignon ».

Un autre encore a plaisanté : »Est-ce qu’un petit ami peut aussi être parrainé ? »