Subway améliore le menu et l’application mobile dans le cadre de son offre de retour

Subway espère que la mise à niveau de ses ingrédients et de son application mobile aidera à ramener les clients vers la chaîne de sandwichs.

À compter du 13 juillet, les restaurants américains de l’entreprise offriront près d’une douzaine d’ingrédients nouveaux ou améliorés, ainsi que 10 sandwichs revisités ou originaux.

« Comment pouvons-nous amener les gens à regarder à nouveau la marque et à revenir nous voir? Nous apportons donc certains des changements les plus importants et les plus audacieux que nous ayons apportés à la marque depuis des décennies », a déclaré Trevor Haynes, directeur de Subway’s. division nord-américaine.

L’entreprise a eu du mal à trouver sa place pendant des années, avant même la mort du fondateur Fred DeLuca en 2015. Le succès de son accord de 5 pieds pendant la crise financière de 2008 a alimenté une expansion massive, aidant la chaîne à devenir la plus grande des États-Unis en nombre d’unités. Mais de nouveaux concurrents comme Chipotle Mexican Grill et Potbelly ont attiré les consommateurs, tandis que sa large empreinte a entraîné une cannibalisation des ventes parmi ses clients restants. Et alors que les ventes diminuaient, des combats laides avec des franchisés se sont déroulés devant les tribunaux et ont fait les gros titres.

La société mère de Subway, Doctor’s Associates, a déclaré un chiffre d’affaires de 689,1 millions de dollars en 2020, en baisse de 28 % par rapport aux ventes nettes de 958,9 millions de dollars en 2019, selon les documents d’information des franchisés. La chaîne de sandwichs a également progressivement réduit son empreinte massive de magasins depuis 2016. Elle a terminé 2020 avec 22 201 emplacements aux États-Unis.

Les dirigeants ont déclaré que ses restaurants se sont largement remis de la pandémie de coronavirus, donnant à la chaîne un élan pour son redressement. Cependant, les ventes sur les campus universitaires et dans les zones urbaines sont toujours en baisse.

Un élément clé du redressement de l’entreprise consiste à s’attaquer à son menu de base.

« Les gens réclamaient vraiment l’innovation alimentaire. Il n’y avait pas vraiment eu beaucoup d’innovation alimentaire, et là où il y en avait eu, c’était en quelque sorte poursuivant l’objet brillant, comme le sandwich au poulet de Popeyes va sauver la marque, « , a déclaré le PDG John Chidsey.

Chidsey a pris les rênes fin 2019, devenant le premier dirigeant permanent de Subway qui n’était pas lié à un fondateur. Avant que 3G Capital n’achète Burger King, il était directeur général de la chaîne de hamburgers. Maintenant chez Subway, il dit que l’objectif principal aux États-Unis est la croissance des ventes.

Des mois avant que Chidsey ne rejoigne Subway, l’équipe culinaire de la chaîne, ainsi que des consultants externes comme la chef primée James Beard, Nancy Silverton, ont commencé à travailler sur la création de deux nouveaux types de pain de mie : le blanc et le multigrain. Ensuite, la chaîne a travaillé pour améliorer ses offres de protéines, en ramenant son poulet rôti, son rôti de bœuf et en coupant son jambon et sa dinde aussi finement qu’une épicerie fine. Il ajoute également de l’avocat écrasé, de la mozzarella fraîche de BelGioioso et une vinaigrette au parmesan à sa gamme d’ingrédients.

Avec les nouveaux ingrédients, la chaîne essaie d’équilibrer sa réputation d’option plus saine avec « l’envie ». Malgré les mises à niveau, les clients ne devraient pas s’attendre à payer plus pour leurs abonnements une fois les ingrédients remaniés déployés.

Un élément de menu qui ne changera pas est le thon de Subway, qui a récemment fait l’objet d’un procès et d’un Enquête du New York Times qui prétend que la protéine servie à Subway n’est pas réellement du thon. Mais la chaîne colle par le poisson.

« Nous aimons notre thon », a déclaré Haynes. « Ce n’est rien d’autre que du thon à 100%. Et c’est l’une des rares choses que nous n’avons pas changé car nous sommes très fiers du produit. »

La veille du grand lancement, près de la moitié de l’empreinte américaine de Subway fermera ses restaurants à 18 heures, heure locale, pour se préparer. Et le 13 juillet, il prévoit de distribuer gratuitement jusqu’à 1 million de sandwichs de 10h à midi, heure locale.

Subway prévoit de continuer à améliorer son menu même après le lancement. Haynes a suggéré que des sandwichs saisonniers ou des protéines pourraient apparaître dans les années à venir.

La chaîne a également récemment relancé son application mobile avec un nouveau tableau de bord, un aperçu des articles en rupture de stock et la possibilité de passer des commandes de livraison sur certains marchés. D’autres mises à jour sont prévues pour l’automne.

Des chaînes de restaurants comme McDonald’s et Chipotle ont également amélioré leurs offres technologiques après que la pandémie a entraîné une augmentation des commandes numériques au cours de la dernière année et demie. Les commandes numériques des restaurants ont bondi de 124% au cours de l’année terminée en mars, selon l’étude de marché NPD Group.

Pour promouvoir les changements importants qu’elle apporte, Subway prévoit une grande campagne publicitaire avec des porte-parole flashy qui n’ont pas encore été révélés.

« Nous serons partout », a déclaré Haynes.