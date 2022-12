Subventions fédérales pour financer des projets à Dixon, Mt. Morris – Shaw Local

DIXON – Le Sénat a approuvé un projet de loi de crédits qui comprend le financement de projets à Dixon, Mount Morris et Mount Carroll.

Les sens. américains Dick Durbin et Tammy Duckworth ont annoncé avoir obtenu plus de 182 millions de dollars grâce à des dépenses dirigées par le Congrès pour des projets de l’Illinois dans le cadre de l’exercice fiscal 2023 Omnibus Appropriations Act.

À Dixon, cela signifiera 210 000 $ pour les rénovations de la bibliothèque publique de Dixon dans le cadre d’un projet de 600 000 $ pour réparer l’espace du sous-sol et le convertir en une zone plus grande pour les programmes, les réunions et d’autres événements.

La zone du projet de 1 700 pieds carrés comprend une grande pièce, une petite pièce à proximité et une salle de bain endommagée par les termites et l’amiante.

Les travaux comprendront le désamiantage, l’enlèvement de la peinture au plomb dans la salle de bain et la réparation des dommages causés par les termites. Le plancher en bois détérioré sera remplacé par du béton coulé et de nouveaux conduits seront installés.

Un éclairage LED sera installé partout et un plafond suspendu sera installé dans la majeure partie de la zone. La salle de bain sera rendue conforme à l’Americans with Disabilities Act, et il y aura une table à langer. Le plâtre endommagé par l’eau sera réparé et une nouvelle moquette sera installée. Un mur de séparation sera enlevé pour permettre un meilleur accès entre deux espaces.

[ Dixon Public Library receives $210,000 grant for basement renovations ]

“Ce paquet de crédits fait des investissements importants dans l’avenir de l’Illinois”, a déclaré Durbin dans un communiqué de presse. «L’utilisation des dépenses dirigées par le Congrès offre aux membres du Congrès, qui connaissent mieux leurs États et leurs districts que le personnel des agences fédérales à Washington, la possibilité d’orienter le financement fédéral vers des projets prioritaires dans leurs communautés. Ce financement fédéral indispensable aidera les localités de l’Illinois à lancer d’importants projets d’infrastructure, à améliorer l’accès aux soins de santé, à faire progresser la conservation de l’environnement, à renforcer les initiatives de prévention de la violence communautaire, à soutenir nos communautés rurales pour s’assurer qu’elles ont accès aux ressources dont elles ont besoin, et bien plus encore. .”

Le district de protection contre les incendies de Mt. Morris recevra 1 million de dollars pour financer la conception, l’ingénierie et les travaux de chantier pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers à Mt. Morris. La caserne de pompiers existante n’a pas été mise à jour depuis les années 1920.

“Notre État et notre nation sont plus forts lorsque nous investissons dans nos communautés et nos familles – et c’est ce que fait cet accord de financement bipartite”, a déclaré Duckworth. “Je suis si fier d’avoir pu aider à obtenir un soutien essentiel pour des projets dans tout notre État afin d’aider à nettoyer notre eau, à améliorer l’infrastructure de notre État, à élargir l’accès aux soins de santé, à créer des emplois et à résoudre les problèmes d’injustice environnementale auxquels sont confrontées les communautés de l’Illinois.”

Création d’un hub STEAM, Mount Carrol : 438 000 $ à

Le conseil d’administration de l’Université de l’Illinois, en partenariat avec le West Carroll School District, recevra 438 000 $ pour développer un centre STEAM. Le projet STEAM Hub comprendrait des ordinateurs, des imprimantes numériques et 3D, des machines à coudre et des fournitures artistiques pour l’enseignement en classe et l’apprentissage après l’école.