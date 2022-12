Subventions disponibles pour aider les fabricants du comté de McHenry – Shaw Local

Avez-vous remarqué une diminution des stocks dans les rayons des magasins, une augmentation des prix d’expédition ou des délais de livraison plus longs ? Vous n’êtes pas seul, car ces problèmes vont au-delà du consommateur et ont également une influence sur les fabricants.

Le comté de McHenry a remarqué que certains de ces problèmes affectaient les fabricants locaux et a décidé de consacrer de manière proactive des ressources qui contribueront à l’excellence de la fabrication dans le futur. Ils ont commencé par allouer des fonds reçus de l’American Rescue Plan Act pour financer les besoins des fabricants en s’associant au Illinois Manufacturing Excellence Center. L’impact que le comté de McHenry recherchait et les solutions qu’IMEC pouvait apporter semblaient parfaitement correspondre.

Doug Pennington, directeur régional du Illinois Manufacturing Excellence Center.

De nombreux fabricants du comté de McHenry sont de petite à moyenne taille. Ces entreprises n’ont souvent pas les fonds ou le temps supplémentaires pour rechercher des opportunités de croissance et des projets qui peuvent les aider à développer leurs activités.

En rassemblant les pièces, les responsables de l’IMEC et du comté de McHenry ont créé la subvention Advance McHenry County, ciblant spécifiquement les fabricants qui en ont le plus besoin. Sachant que chaque situation est unique, ces subventions aident à fournir des projets qui répondent aux priorités les plus élevées de l’entreprise. La création des projets spécifiques proposés découle d’une vaste enquête visant à déterminer ce dont les fabricants ont le plus besoin.

Depuis le début des inscriptions le 20 juillet, les fabricants McHenry profitent de ce programme unique en son genre. En fait, la première série de candidats commencent à terminer leurs projets complets. Des entreprises telles que BTM Industries et Boltswitch Inc. ouvrent la voie au bien-être de la fabrication dans le comté de McHenry.

La présidente de BTM Industries, Kyra Tillman, a récemment reçu une subvention pour que son entreprise utilise un service de génération de leads et lance une campagne de marketing par e-mail.

« C’est quelque chose que j’ai pensé à faire, mais que je n’ai jamais appuyé sur la gâchette. Je pense que j’appréhendais de dépenser de l’argent pour quelque chose alors que je ne savais absolument pas s’il y aurait un retour sur investissement. Lorsque j’ai vu l’opportunité de subvention pour entreprendre ce type de projet avec l’aide de l’IMEC, j’ai sauté sur l’occasion », a déclaré Tillman.

Tillman était satisfaite de ses résultats, déclarant : « Notre premier envoi d’e-mails a été envoyé la semaine dernière et nous avons reçu une demande de devis en moins de 24 heures. Je suis vraiment reconnaissant que le comté de McHenry et l’IMEC aient décidé de mettre ces projets à la disposition des fabricants locaux. Cela nous a vraiment donné l’opportunité d’explorer quelque chose qui pourrait s’avérer extrêmement bénéfique pour la croissance de notre entreprise. »

Socomec Boltswitch à Crystal Lake est un fabricant d’interrupteurs à fusibles utilisés dans les appareillages électriques. Le directeur général Michael Rosfelder a déclaré : « Lorsque nous avons appris qu’une subvention était disponible pour que l’IMEC vienne ici pour faire une formation en leadership indispensable, nous n’avons pas réfléchi à deux fois.

Rosfelder a ajouté: «Grâce à nos travaux antérieurs avec IMEC, nous en sommes venus à les connaître comme la plus grande ressource à laquelle une petite entreprise peut s’attendre. Toute entreprise qui a besoin de changer / mettre à niveau / passer au niveau supérieur de la fabrication peut compter sur son expertise et son expérience. Pouvoir profiter de cette expertise sans frais pour notre entreprise est remarquable. Nous sommes reconnaissants au comté de McHenry et à l’IMEC d’avoir mis quelque chose comme ça à la disposition de la base de fabrication du comté.

Nous sommes ravis que les entreprises profitent de cette initiative IMEC/McHenry County, cependant, je crains que de nombreux fabricants, cette subvention a été spécialement conçue pour aider, ne le sachent. Il existe de nombreux petits fabricants que nous ne connaissons tout simplement pas et que nous ne pouvons pas contacter car ils ne figurent pas dans notre base de données. Tout ce que nous pouvons faire, c’est sensibiliser le plus de gens possible au programme et espérer que le bouche à oreille atteigne le reste des fabricants qui en ont besoin. Espérons que cette colonne aidera à faire passer le mot.

La subvention elle-même est disponible pour aider plus de 75 entreprises manufacturières et est toujours ouverte à l’examen des candidatures. Les demandes de subvention Advance McHenry County peuvent être faites en ligne sur www.imec.org/advancemchenry.

• Doug Pennington est directeur régional du centre d’excellence de fabrication de l’Illinois. Son email est dpennington@imec.org.