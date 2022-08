Subventions d’intendance de l’État accordées aux zones naturelles des comtés de Whiteside et d’Ogle – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les zones naturelles des comtés de Whiteside et d’Ogle ont bénéficié de deux des 10 subventions accordées par l’Illinois Nature Preserves Commission.

Le ministère des Ressources naturelles de l’Illinois a annoncé jeudi les subventions – qui totalisent 500 000 $. Le financement provient en partie du Fonds d’acquisition des zones naturelles de l’Illinois.

La réserve naturelle de Hahnaman Sand Prairie dans le comté de Whiteside et la réserve terrestre et aquatique de Kyte River Bottoms dans le comté d’Ogle ont chacune été incluses dans les désignations des fiducies foncières qui les régissent.

La réserve Hahnaman est incluse dans la désignation de 20 000 $ à la Jo Daviess Conservation Foundation.

L’argent servira à l’achat d’un véhicule tout-terrain utilitaire pour contrôler les espèces envahissantes et surveiller les brûlages contrôlés sur plusieurs sites de la fondation. Ces sites, en plus de Hahnaman, sont le refuge Rutherford dans la réserve naturelle de Twin Bridges, la réserve terrestre et aquatique de Casper Bluff, la réserve naturelle et la réserve terrestre et aquatique d’Apple River Canyon et la réserve terrestre et aquatique de Wapello.

Kyte River Bottoms est inclus dans les 13 144,80 $ accordés au Natural Land Institute basé dans le comté de Winnebago.

Ces fonds seront également utilisés pour acheter de l’équipement à l’appui de l’élimination des espèces envahissantes et des brûlages dirigés. Les sites en plus de Kyte River Bottoms pour utiliser l’équipement sont Howard D. Coleman Dells Nature Preserve, Burr Oak Valley Nature Preserve et Harlem Hills Nature Preserve.

Le programme de subventions est conçu pour financer des projets d’intendance que les organisations et les fiducies ne peuvent pas réaliser avec le personnel, les bénévoles ou l’équipement existants. Pour être éligibles, les fiducies doivent démontrer qu’elles ont besoin d’aide pour préserver les plantes ou les animaux indigènes, les communautés biotiques ou les formations géologiques et les sites archéologiques d’importance.

Les autres bénéficiaires de subventions étaient : 99 000 $ pour l’élimination chimique des espèces envahissantes dans les réserves des comtés de McLean et de Woodford ; 70 000 $ pour l’intendance de la diversité naturelle et 59 000 $ pour les services contractuels Skokie River dans le comté de Lake ; 69 000 $ pour la dispersion des graines et l’intendance des espèces rares dans les réserves des comtés de McKenry, Cook et Williamson ; 59 000 $ pour embaucher des services contractuels dans le comté de Lake ; 51 000 $ pour le contrôle des quenouilles dans le comté de Putnam ; 35 000 $ pour la restauration de clairières dans le comté de Monroe ; et 26 000 $ pour l’application d’herbicides à la réserve naturelle de Barrington Bog dans le comté de Lake.