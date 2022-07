Subventions d’État accordées aux districts de parcs et aux réserves forestières du comté de DuPage – Shaw Local

Le Département des ressources naturelles de l’Illinois a accordé plus de 5,3 millions de dollars en subventions d’État pour améliorer les parcs et les réserves forestières du comté de DuPage.

Les subventions ont été accordées dans le cadre du programme Open Space Land Acquisition and Development (OSLAD) de l’Illinois. Il accorde des subventions pour couvrir jusqu’à 50 % du coût des projets de réparation et de remplacement d’installations désuètes et de construction de nouveaux bâtiments, sentiers et espaces ou équipements récréatifs.

“Ces subventions représentent des investissements intelligents et à long terme dans la santé et le bien-être de nos résidents qui rapporteront des dividendes pour les années à venir”, a déclaré le représentant de l’État Costa Howard de Glen Ellyn dans un communiqué.

Le bureau de Costa Howard a vanté les plus de 1,8 million de dollars de subventions OSLAD qui devraient venir dans les parcs et les réserves forestières du 48e district. Par exemple, deux subventions distinctes de 400 000 $ sont destinées au parc Glenbriar du district de Butterfield Park à Lombard et au parc Ackerman du district de Glen Ellyn Park pour des améliorations qui incluent quatre nouveaux terrains de pickleball dans chaque parc.

Une autre subvention de 400 000 $ va à la réserve forestière Willowbrook du district de la réserve forestière du comté de DuPage. L’argent aidera à payer un sentier, un centre de réhabilitation des animaux et une salle de classe en plein air.

Villa Park a également reçu une subvention de 400 000 $, qui ira à Lufkin Park. Le village avait précédemment fermé la piscine Lufkin en 2018 en raison de son âge et des coûts de réparation. Bien que Lufkin Park n’obtienne pas de nouvelle piscine avec la subvention, le village a d’autres plans d’amélioration.

“Ce nouveau projet devrait inclure une aire de pulvérisation, une nouvelle aire de jeux accessible, une jetée accessible, une coquille de bande, un parcours de ninja, un sentier pédestre, des toilettes et des zones naturelles”, a déclaré Greg Gola, directeur des parcs, des loisirs et de la flotte de Villa Park.

Les autres bénéficiaires de subventions OSLAD comprennent :

• Addison Park District, avec 396 200 $ alloués à la réserve naturelle de Lake Manor

• Bartlett Park District, avec 400 000 $ pour Apple Orchard Community Park

• Bloomingdale Park District, avec 250 000 $ pour Stratford Park

• Darien Park District, avec 400 000 $ pour le parc communautaire

• Itasca Park District, avec 400 000 $ pour Benson Park

• Lombard Park District, avec 283 100 $ pour Four Seasons Park

• District de Medinah Park, avec 400 000 $ pour Thorndale Park

• Oak Brook Park District, avec 400 000 $ pour Autumn Oaks Phase II à Central Park

• Roselle Park District, avec 400 000 $ pour Turner Park

• Westmont Park District, avec 90 000 $ pour une acquisition d’expansion au 314 N. Grant St.

• Wheaton Park District, avec 317 500 $ pour des améliorations à Briar Patch Park

“Ici, dans le comté de DuPage, nos vastes espaces publics verts contribuent grandement à la qualité de vie dans nos communautés”, a déclaré Costa Howard. « Grâce à ces subventions, nous pouvons améliorer ces installations et les rendre encore plus accueillantes et agréables pour nos résidents et visiteurs.

https://www.dailyherald.com/news/20220713/state-grants-awarded-to-dupage-county-park-districts-and-forest-preserves