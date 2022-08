Subventions au captage du carbone et revirement nucléaire du Japon

La loi sur la réduction de l’inflation, que le président américain Joe Biden a promulguée la semaine dernière, injectera des dizaines de milliards de dollars dans des projets conçus pour capturer le dioxyde de carbone qui serait autrement rejeté par les centrales électriques et les installations industrielles. Cette disposition s’avère être l’un des éléments climatiques les plus controversés du vaste programme de dépenses.

Les critiques soutiennent que les crédits d’impôt pour le soi-disant captage et stockage du carbone sont un cadeau à l’industrie des combustibles fossiles. Mais dans le débat acharné, on oublie souvent que la technologie peut jouer un rôle crucial dans l’accélération des réductions d’émissions dans une variété d’industries, y compris le nettoyage des secteurs industriels fortement polluants comme le ciment, l’acier et les engrais.

Les subventions devraient stimuler le développement de pipelines et d’installations de stockage de dioxyde de carbone, qui seront essentiels pour réduire le coût d’autres efforts de capture du carbone, et également donner un coup de fouet aux efforts croissants pour aspirer les gaz à effet de serre de l’atmosphère sur une base échelle massive. Lire l’histoire complète.

—James Temple

Les incontournables

1 Le Japon recommencera à utiliser l’énergie nucléaire

Plus d’une décennie après la catastrophe de Fukushima, le pays prévoit de construire de nouvelles centrales nucléaires pour freiner la flambée des coûts énergétiques. (FT $)

+ Redémarrer les centrales existantes pourrait aider à prévenir les futures pannes d’électricité. (Bloomberg $)

+ Les réacteurs nucléaires plus sûrs qui pourraient aider à stopper le changement climatique. (examen de la technologie MIT)

2 Meta et Twitter ont supprimé de faux comptes diffusant de la propagande pro-américaine

Les comptes ont utilisé des tactiques trompeuses pour diffuser des récits défendant l’Amérique. (Bloomberg $)

+ Google sévit contre la désinformation en Europe. (Reuter)

+ La modération des médias sociaux a tendance à refléter et à renforcer nos préjugés. (L’information $)

+ Un vaccin sceptique a été réintégré sur Twitter après avoir poursuivi la plateforme. (L’Atlantique $)

3 La psilocybine pourrait aider les personnes dépendantes à l’alcool à arrêter de boire

Le composé psychédélique peut augmenter leur capacité à modifier leur comportement. (Nouveau scientifique $)

+ La prise de psychédéliques a également réduit la peur de mourir des participants à une autre étude. (Carte mère)

+ La réalité virtuelle est aussi efficace que les psychédéliques pour aider les gens à atteindre la transcendance. (examen de la technologie MIT)

4 Les criminels ont volé plus de 100 millions de dollars de NFT

Depuis juillet dernier. (Le gardien)

+ Les pirates informatiques sont encouragés à retourner le butin non couvert en échange d’un NFT. (Cointélégraphe)

5 Amazon Care est en cours de fermeture

Quelques années seulement après son lancement. (WSJ $)

6 Andrew Tate surfe sur la dernière vague de misogynie

Il est loin d’être le premier, et il ne sera pas non plus le dernier. (Voix)

+ Voici pourquoi Big Tech supprime ses comptes. (NYT $)

7 On devrait pouvoir échanger les batteries des voitures électriques

Mais les fabricants se concentrent davantage sur le développement lent des réseaux de charge. (Économiste $)

+ Faire réparer une Tesla est un processus long et ardu.(Recoder)

+ Les États-Unis n’ont que 6 000 bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques. (examen de la technologie MIT)

8 Avons-nous atteint le pic TV ? 📺

Cet automne inaugurera certains des spectacles les plus chers jamais réalisés. Mais sont-ils bons ? (FT $)

9 Tous saluent les micro-célébrités d’Internet

Ils s’amusent beaucoup plus que les influenceurs à part entière. (WP $)

10 Black Goo n’est pas de la pure science-fiction

Les théoriciens du complot sont déterminés à révéler ses origines. (Filaire $)