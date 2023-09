Subvention fédérale accordée pour le parc industriel Beech Bottom | Actualités, Sports, Emplois

BEECH BOTTOM — Abritant actuellement quatre entreprises industrielles, le parc industriel Beech Bottom peut subir des rénovations supplémentaires qui lui permettront d’en occuper d’autres, grâce à une subvention de l’Autorité américaine de développement économique.

La Business Development Corp. du Northern Panhandle a annoncé que l’agence fédérale avait accordé 3,1 millions de dollars pour l’ajout de panneaux solaires sur une vaste section de toit, le remplacement du système de collecte d’eau du complexe et des améliorations électriques.

Jacob Keeney, directeur général adjoint de la BDC, a déclaré que les fonds seront jumelés à environ 800 000 $ d’investissements privés, soutenant les opérations des occupants actuels du parc industriel et les rénovations nécessaires pour rendre environ 110 000 pieds carrés disponibles à de nouvelles entreprises potentielles.

Le parc industriel a été développé à partir d’une ancienne usine Wheeling-Pittsburgh Steel acquise par la BDC, en partenariat avec Hackman Capital Partners, à la suite de la faillite de l’entreprise sidérurgique en 2012.

Depuis lors, elle abrite Jupiter Aluminium, qui recycle les déchets d’aluminium pour les utiliser dans la construction de bâtiments, dans les véhicules et à d’autres fins ; le centre de distribution sur la côte Est de Tenaris, un fabricant de tuyaux pour l’industrie pétrolière et gazière ; les activités de maçonnerie industrielle de Bisco Refractories et, plus récemment, de Pure Watercraft, qui produit des bateaux et des moteurs de bateaux électriques.

Keeney a noté que les entreprises du parc industriel y ont contribué pour plus de 15 millions de dollars en améliorations, y compris un nouveau toit soutenu par Jupiter Aluminium qui permettra l’ajout de 400 à 600 panneaux solaires.

Il a déclaré que les panneaux viendront compléter l’alimentation électrique existante du complexe et qu’ils sont très recherchés par les nouveaux locataires potentiels du parc.

« De nombreuses entreprises n’iront que là où elles ont accès à une énergie durable. Les panels nous donneront un avantage concurrentiel pour attirer de nouvelles entreprises », a déclaré Keeney.

Il a déclaré que les architectes avaient préparé les plans du projet, qui seront soumis à l’approbation de l’USEDA, et qu’il espère lancer une annonce pour les entrepreneurs dans six mois.

Le directeur général de BDC, Marvin Six, a déclaré qu’environ 110 personnes sont employées par les quatre entreprises, tandis que Pure Watercraft devrait en employer 80 autres lorsque la production commencera.

Six a déclaré que l’aciérie d’origine sur le site avait été construite au début des années 1900 et qu’un nouveau système de collecte des eaux pluviales était nécessaire pour se conformer aux réglementations environnementales fédérales en vigueur.

La maire de Beech Bottom, Becky Uhlly, a déclaré que lorsque Wheeling-Pittsburgh Steel a déclaré faillite il y a environ une douzaine d’années, elle et d’autres habitants du village craignaient que l’usine locale ne tombe en ruine.

« Nous avions peur que celui qui l’achèterait ne l’utilise que comme dépôt (pour le stockage des matériaux). Dieu merci, la BDC a investi dans le bâtiment », a-t-elle déclaré.

Le commissaire du comté de Brooke, AJ Thomas, a déclaré que la commission du comté appréciait les efforts de la BDC, qui a obtenu 15,5 millions de dollars en subventions et prêts fédéraux, étatiques et locaux pour réaménager l’ancienne propriété sidérurgique et aux occupants actuels pour leurs propres investissements sur le site.

Keeney a déclaré que cette subvention est la deuxième obtenue de l’EDA fédérale pour le parc industriel. Il a crédité l’attribution de 3,6 millions de dollars par l’agence en 2018 et une contrepartie locale d’environ 1 million de dollars, provenant d’investissements privés, pour avoir aidé à amener Pure Watercraft sur place.

Thomas a noté que le district de services publics du comté de Brooke se prépare également à étendre la conduite d’eau d’une valeur de 2 millions de dollars jusqu’à environ 150 acres juste au nord du parc industriel.

Notant l’achèvement récent du nouveau pont sur la rivière Ohio, à une courte distance, Thomas a déclaré qu’il envisageait que le village joue un rôle très important dans le développement économique futur.

« J’ai vraiment l’impression qu’il n’y a pas de limites à Beech Bottom. Lorsque la prochaine grande nouveauté arrivera dans le comté de Brooke, ce sera à Beech Bottom », a-t-il déclaré.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception