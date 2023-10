Subvention de 495 000 $ pour financer la modernisation du parc Centennial | Actualités, Sports, Emplois

CANTON DE CHASSELL — Le parc Centennial du canton de Chassell reçoit près de 500 000 $ pour des améliorations grâce à une série de subventions du ministère des Ressources naturelles du Michigan annoncées lundi.

Les 495 000 $ versés dans le cadre de la subvention Spark financeront, entre autres améliorations, des toilettes, des sentiers et une promenade accessibles. Le Chassell Lions Club a également fourni des fonds de contrepartie.

Les Spark Grants ont été conçues pour atteindre les personnes des communautés dont les opportunités économiques et la santé publique ont été les plus touchées par la pandémie de COVID-19.

Le processus de subvention a été très compétitif, avec 21 projets annoncés parmi les 462 candidats après le premier cycle de financement en janvier.

La proposition du canton de Chassell était l’une des plus élevées parmi celles restantes, a déclaré Keith Meyers, membre de la commission d’urbanisme. Davantage de places ont été postulées pour le second tour, portant le total à plus de 500.

Depuis lors, le canton de Chassell a obtenu son permis. Elle a également reçu des lettres de soutien supplémentaires, notamment de la part de la communauté indienne de Keweenaw Bay, qui a soutenu la rampe de mise à l’eau réglable.

« Le parc Centennial est une véritable plaque tournante ici, surtout pour tous ceux qui utilisent le lac Portage » dit Meyers. « Si vous y réfléchissez, vous avez Hancock Beach à Hancock, mais sinon, ce que nous avons fait ici dans le canton de Chassell, à Pike Bay, c’est probablement l’un des endroits les plus importants où vous pouvez accéder au lac. »

C’est un lieu de rassemblement non seulement pour les résidents de Chassell, mais aussi pour les habitants de Keweenaw, a déclaré Meyers. Le pavillon est un endroit populaire pour les réceptions de mariage, et le parc accueille également des événements communautaires populaires, du festival annuel de la fraise au K-Day de l’université technologique du Michigan.

Une partie du projet comprendra la reconstruction d’une promenade en bois au bord du lac qui a été détruite par la glace et les crues. Contrairement à la promenade précédente, celle-ci sera montée sur des piliers en acier plutôt que sur des piliers en bois.

Le sentier sera conforme à la loi Americans with Disabilities Act, permettant aux gens de pêcher sur le front de mer. Il sera également relié au sentier du côté nord du parc pour chiens sans laisse.

Le quai à rampe fixe sera remplacé par un quai modulable en fonction du niveau d’eau du lac.

« Quand l’eau est haute, c’est un problème d’être mouillé » dit Meyers. « Lorsque l’eau est basse, cela crée des problèmes d’accessibilité pour les personnes qui mettent leur bateau à l’eau. »

Une passerelle en béton menant du pavillon à l’eau contribuera également à l’accessibilité.

Les salles de bains du pavillon seront également rénovées pour les rendre conformes à l’ADA. Une porte côté nord sera ajoutée au pavillon afin que les salles de bains soient accessibles toute l’année. Ils seront également chauffés, a déclaré Meyers.

En hiver, de nouvelles planches pour la patinoire du pavillon seront également installées, remplaçant celles actuellement utilisées depuis plus de 25 ans.

« Nos gars de DPW les corrigent d’année en année. » dit Meyers.

Ils réparent également les rideaux autour des pavillons, importants pour la Fête de la Fraise, le marché fermier et d’autres événements.

UP Engineers & Architects a déjà effectué quelques travaux d’ingénierie préliminaires, qui seront désormais approfondis, a déclaré Meyers.

Il espère que les travaux seront terminés le plus tôt possible, et au plus tard au printemps prochain.

« Certains de nos entrepreneurs peuvent travailler jusqu’en décembre, donc s’il y a une opportunité d’en faire une partie cette année, nous le ferons certainement », il a dit.

Les subventions proviennent de 450 millions de dollars de financement fédéral de l’American Rescue Plan Act pour les parcs nationaux et locaux qui faisaient partie du plan bipartisan Building Michigan Together, signé par la gouverneure Gretchen Whitmer en mars 2022.

Le DNR était chargé d’administrer 65 millions de dollars sur ce total ; L’annonce d’aujourd’hui conclut la deuxième et dernière série de subventions directes du DNR, a indiqué l’État dans un communiqué. Les 27,5 millions de dollars restants soutiendront 39 personnes mal desservies « communautés d’opportunités » par l’intermédiaire du Council of Michigan Foundations.

Meyers a apprécié l’effort bipartisan, en distinguant le représentant Greg. Markkanen et le sénateur Ed McBroom pour avoir plaidé en faveur de Chassell et Whitmer pour l’approbation du financement.

« Nous savons que c’était très compétitif, et nous sommes simplement très reconnaissants de pouvoir apporter ces améliorations significatives. » il a dit.







