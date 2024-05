Substitut de sucre : Stevia (1)

Ce semaine, je parlerai de Stevia. Un jour, j’ai dit en plaisantant à quelqu’un que c’était peut-être la plante Stevia que Dieu avait montré à Moïse de mettre dans la rivière Marah. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette histoire biblique selon laquelle les Israélites cherchaient de l’eau dans le désert, mais celle qu’ils obtinrent était amère et Dieu montra à Moïse une plante à mettre dans l’eau pour l’adoucir.

Passons aux choses sérieuses. La stévia, appelée botaniquement Stevia rebaudiana (Bertoni), est une plante au goût intensément sucré qui est utilisée pour sucrer les boissons et faire du thé depuis le XVIe siècle. C’est une plante à fleurs de la famille des Astéracées. Il est communément connu sous le nom de candyleaf, sweetleaf ou sugarleaf. Il est 200 à 300 fois plus sucré que le sucre de table. Il est utilisé depuis des siècles par le peuple Guaraní du Brésil et du Paraguay.

Certains échantillons ont été analysés par Peter Jacob Esteve au XVIe siècle et consignés dans son livre. Mosè Giacomo Bertoni, botaniste suisse, l’a également décrit en 1887 et en 1900, le chimiste paraguayen Ovidio Rebaudi a isolé ses composés sucrés. De la combinaison des noms de ces trois scientifiques, le nom scientifique de cette plante a été créé. A commencer par Stevia en l’honneur de Jacob Steve Esteve puis rebaudiana en l’honneur d’Ovidio Rebaudi et enfin Bertoni en l’honneur de Mosè Giacomo Bertoni.

Les deux glycosides de stéviol qui rendent sucrées les feuilles de la plante sont le stévioside et le rébaudioside (avec cinq variantes : A, C, D, E et F). Le stévioside est sucré mais a également un arrière-goût amer dont beaucoup se plaignent lors de son utilisation, tandis que le rébaudioside isolé est doux sans amertume.

De nombreux produits à base de stévia brute ou peu transformée contiennent les deux types de composés, tandis que les formes plus hautement transformées ne contiennent que les rébaudiosides, qui sont la partie la plus sucrée de la feuille.

La feuille de stévia pure a un faible indice glycémique proche de 0. C’est un édulcorant sans calorie. En fait, la stévia ne contribue pas à augmenter les niveaux de glucose et d’insuline. Puisqu’il n’augmente pas le taux de sucre dans le sang, cela en fait un édulcorant idéal pour les personnes diabétiques. En plus de ses propriétés hypoglycémiantes, la plante stévia présente également des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, hypotensives, diurétiques, antiseptiques et cardiotoniques.

Bien que la Stevia soit une plante non indigène, je suis heureux de vous dire qu’elle est cultivée ici au Nigeria. J’ai parlé avec Mme Oluwatomi Olatoye, fondatrice de Green Gold Foods and Beverages Ltd, une marque qui promeut la culture et l’utilisation de la stévia au Nigeria. Elle est agricultrice urbaine et influenceuse au Nigeria avec plus de 20 ans d’expérience dans la culture d’herbes et d’épices et dans la formation d’autres personnes à l’agriculture familiale pour la santé et la richesse. Elle a commencé à cultiver du Stevia au Nigeria en 2019 pour encourager la consommation d’édulcorants naturels.

Elle a eu une longue discussion avec moi sur la stévia et ses bienfaits. Elle a ajouté que sa marque propose une boisson zobo approuvée par le nafdac et sucrée à la stévia. Selon elle, « la consommation de Stevia comme édulcorant réduit les pics de glycémie chez les personnes vivant avec le diabète ». Elle a ajouté que « Nous cultivons et promouvons la stevia en raison de ses bienfaits pour la santé ».

Je trouve cela un exploit louable car cela permettra aux gens d’avoir leur propre jardin de stevia et les encouragera également à abandonner progressivement leur regard sur le sucre.

Voyons quelques-uns des bienfaits de la Stevia pour la santé :

Douce nouvelle pour les diabétiques

Une revue de 2018 publiée dans le Journal of Nutrition a conclu que l’utilisation de la stévia au lieu du sucre blanc peut être très bénéfique pour les personnes diabétiques qui doivent suivre un régime alimentaire diabétique à faible indice glycémique.

Un article distinct publié dans le Journal of Dietary Supplements a évalué l’impact de la stévia sur les rats diabétiques. Dans l’étude, il a été constaté que l’administration de l’édulcorant à des rats réduisait considérablement la glycémie et augmentait la sensibilité à l’insuline, deux facteurs pouvant aider à lutter contre la progression du diabète.

Une autre étude de 2019 chez l’homme a révélé que la consommation de stévia avant un repas améliorait les marqueurs diabétiques, par exemple en réduisant les taux de glycémie et d’insuline après avoir mangé. De plus, bien que les participants aient consommé moins de calories, ils ont signalé des niveaux de satiété similaires et n’ont pas compensé en consommant plus de calories plus tard dans la journée.

Soutient la perte de poids

La consommation de sucre ajouté représente un pourcentage important du total des calories quotidiennes dans le régime alimentaire américain moyen – et une consommation élevée a été associée à la prise de poids, à l’obésité et à d’autres effets néfastes sur la santé métabolique. Parce qu’il ne contient pas de calories, il peut vous aider à perdre du poids lorsqu’il est utilisé en remplacement du sucre ordinaire, qui fournit environ 45 calories par cuillère à soupe (12 grammes). La stévia peut également vous aider à rester rassasié avec moins de calories.

Un essai contrôlé randomisé de 2019 a également révélé que « la stévia réduit la sensation d’appétit et n’augmente pas davantage la prise alimentaire ni les niveaux de glucose postprandiaux. Cela pourrait constituer une stratégie utile dans la prévention et la gestion de l’obésité et du diabète.

3.Peut avoir des capacités anticancéreuses

En 2012, Nutrition and Cancer a mis en avant une étude révolutionnaire en laboratoire qui, pour la première fois, a montré que l’extrait de stévia pouvait aider à tuer les cellules cancéreuses du sein. Il a été observé que le stévioside améliore l’apoptose du cancer (mort cellulaire) et diminue certaines voies de stress dans l’organisme qui contribuent à la croissance du cancer.

Une autre étude in vitro menée en Chine a également révélé que le stéviol, un composant naturellement présent dans les feuilles de la plante, était efficace pour bloquer la croissance et la propagation des cellules cancéreuses gastro-intestinales, ce qui suggère qu’il pourrait posséder de puissantes propriétés anticancéreuses.

4.Peut abaisser l’hypertension artérielle

Il a été démontré que certains glycosides contenus dans l’extrait de stévia dilatent les vaisseaux sanguins et augmentent l’excrétion de sodium et le débit urinaire.

5. Aide à améliorer les niveaux de cholestérol

Certaines études ont montré que l’extrait de feuille de stevia pourrait améliorer le taux de cholestérol et aider à garder votre cœur sain et fort. Un modèle animal de 2018 a révélé que l’administration d’extrait de feuille de stévia à des rats pendant huit semaines aidait à réduire les niveaux de cholestérol total, de triglycérides et de mauvais cholestérol LDL, tout en augmentant les niveaux de « bon » cholestérol HDL.

De même, une étude de 2009 a montré que l’extrait avait des « effets positifs et encourageants » sur les profils globaux de cholestérol et améliorait efficacement le cholestérol HDL, diminuait les triglycérides et abaissait les niveaux de cholestérol LDL.

Une étude intitulée Stevia, Nature’s Zero-Calorie Sustainable Sweetener: A New Player in the Fight Against Obesity par Margaret Ashwell conclut que la Stevia est un édulcorant d’origine naturelle qui augmente les options d’aliments et de boissons à teneur réduite en sucre et en énergie. La stévia s’avère prometteuse en tant qu’outil permettant de réduire l’apport énergétique, ce qui pourrait conduire à la réduction et à la prévention de l’obésité.

Une étude intitulée Effets antihyperglycémiques du stevioside chez les sujets diabétiques de type 2 par Søren Gregersen et al conclut que le stévioside réduit la glycémie postprandiale chez les patients diabétiques de type 2, indiquant des effets bénéfiques sur le métabolisme du glucose. Le stévioside peut être avantageux dans le traitement du diabète de type 2.

Une étude intitulée Propriétés anticancéreuses de Stevia rebaudiana ; Plus qu’un édulcorant de Nikos Iatridis conclut que Stevia rebaudiana Bertoni a un grand potentiel non seulement comme édulcorant, mais aussi comme additif alimentaire qui favorise une grande variété de bienfaits pour la santé. Il peut faire partie intégrante d’un régime alimentaire à base de plantes utilisé pour la prévention ou le traitement du cancer en association avec des traitements conventionnels.