Substituer la crypto-monnaie à l’exposition à l’or peut être une erreur coûteuse

Considérer la crypto-monnaie comme de l' »or numérique » peut être une erreur.

George Milling-Stanley, de State Street Global Advisors, dont la société gère le plus grand fonds négocié en bourse sur l’or au monde, estime que la crypto-monnaie ne remplace pas la réalité en raison de sa vulnérabilité aux pertes importantes.

« La volatilité ne confirme aucune affirmation selon laquelle la cryptographie est un atout stratégique à long terme en tant que concurrent de l’or », a déclaré le stratège en chef de l’or de la société à « ETF Edge » de CNBC plus tôt cette semaine.

La firme de Milling-Stanley est derrière Actions d’or SPDR , le plus grand FNB sur l’or adossé physiquement au monde. Il a une valeur totale des actifs de plus de 57 milliards de dollars la semaine dernière, selon le site Web de la société. L’ETF est en hausse de 7% depuis le début de l’année à la clôture du marché de vendredi.

Milling-Stanley pense que l’histoire de 6 000 ans de l’or en tant qu’actif monétaire constitue une base d’échantillonnage importante pour comprendre les avantages d’investir dans l’or.

« L’or est une couverture contre l’inflation. L’or est une couverture contre une faiblesse potentielle du marché boursier. L’or est une couverture contre une faiblesse potentielle du dollar », a-t-il noté. « Pour moi, historiquement, la promesse de l’or pour les investisseurs a… des heures supplémentaires [helped] pour améliorer les rendements d’un portefeuille bien équilibré. »

Le métal précieux a du mal cette année à rester au-dessus de la barre des 2 000 $ l’once. Mais Milling-Stanley pense que le contexte économique est de bon augure pour l’or, récession ou non.

« Il est assez clair que nous sommes susceptibles d’être dans une période de croissance lente. … Historiquement, l’or s’est toujours bien comporté pendant les périodes de croissance plus lente », a déclaré Milling-Stanley.

Milling-Stanley pense également que l’assouplissement des restrictions de Covid-19 en Chine devrait susciter une plus grande demande d’or. Il est connu comme le plus grand consommateur mondial de bijoux en or derrière l’Inde, selon le World Gold Council.

« Ce n’est pas seulement la Chine et l’Inde. C’est le Vietnam, c’est l’Indonésie, c’est la Thaïlande et la Corée. C’est toute une série de pays asiatiques qui sont vraiment les principaux moteurs de la demande de bijoux en or », a déclaré Milling-Stanley.

Or s’est établi à 1 960,47 $ l’once vendredi. La matière première a augmenté de plus de 7% jusqu’à présent cette année.