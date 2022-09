Substance suspecte apportée au département de police de Bolingbrook – Shaw Local

Le hall du département de police de Bolingbrook a été rouvert au public mardi matin, après avoir été fermé en raison d’une substance suspecte.

La police a déclaré dans un communiqué de presse que la substance avait été déterminée comme “ne constituant pas une menace immédiate” et avait été prise par le FBI pour une analyse plus approfondie.

Le liquide contiendrait “un poison inconnu” lorsqu’il a été apporté au département de police à 14h15 lundi par une femme et deux hommes, a indiqué la police de Bolingbrook.

Le service d’incendie de Bolingbrook a été amené à collecter et à tester la substance.

La police a annoncé que « par excès de prudence », le hall du département de police a été fermé et le personnel qui a été en contact avec la substance a été mis en quarantaine. Personne n’a signalé de symptômes et personne n’a eu besoin de soins médicaux, a indiqué la police.

Vers 10 h 30 mardi, la police a annoncé la réouverture du hall.

La substance avait été testée par les services d’incendie de Bolingbrook et Naperville et déterminée à ne pas constituer une menace. Le personnel a été libéré de la quarantaine et aucun blessé n’est survenu.

Mais l’incident fait toujours l’objet d’une enquête et la substance est actuellement analysée par le FBI, a indiqué la police.

La police de Bolingbrook a demandé à toute personne ayant des informations sur l’incident d’appeler sa division des enquêtes au 630-226-8620. Ceux qui souhaitent rester anonymes peuvent appeler Crime Stoppers au 630-378-4772. Un pourboire peut également être soumis à bolingbrookcrimestoppers.org ou en utilisant l’application mobile P3 Tips.

“Tous les contacts avec Crime Stoppers sont anonymes, et si l’information conduit à une arrestation, une récompense en espèces peut être émise”, a déclaré la police de Bolingbrook dans un communiqué.