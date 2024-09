Substance 3D Painter 10.1 est sorti

Lors de l’exportation de textures depuis Substance 3D Painter vers un fichier USD, les propriétés Adobe Standard Material sont désormais incluses pour assurer la compatibilité avec les applications prises en charge. L’importation d’un fichier USD intègre désormais ses textures, simplifiant ainsi le flux de travail entre les applications. Si l’USD utilise Adobe Standard Material, il configurera également les paramètres du shader pour garantir que les résultats de la fenêtre d’affichage correspondent à l’application source.

Suite à la mise à jour USD, certains changements de comportement ont été nécessaires pour le format GLTF afin de garantir la cohérence. Lors de l’importation d’un fichier GLTF, Substance 3D Painter suppose désormais que la carte normale est au format OpenGL. Pour les fichiers GLTF utilisant le format DirectX, un nouveau paramètre a été ajouté dans la nouvelle fenêtre de projet et le format normal peut également être remplacé dans la pile de calques.

De plus, ceci La version de 3D Painter prend désormais en charge Red Hat Enterprise Linux (RHEL) version 8.6 au minimum, mais devrait également être compatible avec la version 9.x.

Consultez les notes de version complètes de Substance 3D Painter 10.1 ici et rejoignez notre plateforme de talents de niveau 80 et notre chaîne Telegramsuivez-nous sur Instagram, Gazouillementet LinkedInoù nous partageons des pannes, les dernières nouvelles, des œuvres d’art impressionnantes et plus encore.