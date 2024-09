Substance 3D Modeler 1.14 est sorti

Substance 3D Modeler 1.14, la dernière version du logiciel de sculpture VR d’Adobe, améliore la fonctionnalité de couleur en mettant à jour l’outil Peinture et en étendant la prise en charge des couleurs aux outils de surfaçage.

Désormais, l’outil Peinture prend en charge les textures, ce qui permet de créer des décalcomanies. Les outils de surfaçage peuvent également être utilisés pour peindre, les outils Création, Augmentation et Gonflage étant dotés d’un curseur d’intensité de couleur.

Cette version introduit également des mises à jour des commandes VR pour libérer le déclencheur Support afin qu’il puisse agir comme une touche de modification en VR. Ce changement devrait améliorer la fonctionnalité des contrôleurs VR dans les futures mises à jour. De plus, Substance 3D Modeler 1.14 propose plusieurs améliorations de la qualité de vie, notamment des poignées de mise à l’échelle désormais redimensionnées de manière asymétrique par défaut, ainsi que de nombreuses corrections de bugs.

Pour en savoir plus, consultez les notes de version ici