Subnautica 2 ajoute une nouvelle planète et une nouvelle coopération en 2025

La suite de l’exploration des océans humides et sauvages, Subnautica 2, a été annoncée lors de l’aperçu du partenaire Xbox et arrivera sur PC et Xbox Series X et S en 2025 via le programme Xbox Game Preview. Il sera également disponible sur Game Pass dès le premier jour.

Le nouvel opus de la série Subnautica emmènera les joueurs sur une nouvelle planète, avec de nouveaux environnements, flore et faune à découvrir. Il propose également une coopération pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs, un nouvel ajout à la série.

« Que vous apportiez avec vous l’expérience de vos aventures précédentes ou que vous soyez nouveau dans les jeux Subnautica, vous aurez l’occasion d’explorer de nouveaux environnements luxuriants, de rencontrer des créatures fascinantes à chaque coin de rue et de découvrir les secrets au cœur de ce mystérieux planète », a taquiné Donya Abrams, responsable de la communauté d’Unknown World, dans un Publication sur Xbox Wire.

« Mais aussi familier que cela puisse paraître à première vue aux joueurs chevronnés, Subnautica 2 offrira des expériences nouvelles et uniques qui vous tiendront en haleine. »

Le mois dernier, le développeur Unknown Worlds a répondu aux préoccupations des fans Dans le dernier opus, promettant « pas de passes de saison. Pas de passes de combat. Pas d’abonnement », ce jeu coopératif était entièrement facultatif et ne constituait pas une menace pour l’expérience solo.

Le dernier jeu de la série, Subnautica : Below Zero, est sorti en 2021 et a obtenu un impressionnant neuf sur dix dans sa version originale. Revue de l’IGN.

