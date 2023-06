Submersible Titanic : Qui est à bord du navire disparu ? | Nouvelles du monde

Les recherches se poursuivent pour retrouver le submersible qui a perdu le contact près de l’épave du Titanic.

Le navire a été utilisé pour emmener des gens voir l’épave du Titanic dans l’océan Atlantique.

OceanGate Expeditions a déclaré qu’il « explorait et mobilisait toutes les options pour ramener l’équipage en sécurité ».

Sous-marin du Titanic porté disparu

Voici les cinq personnes à bord lorsque le submersible a disparu

Hamish Harding

Hamish Harding, 58 ans, est un milliardaire britannique et il a été confirmé qu’il était l’un des passagers à bord du Titanic submersible par son beau-fils, Brian Szasz.

M. Harding est le président d’Action Aviation, qui est une société de vente et d’exploitation qui offre une gamme de services dans l’industrie de l’aviation d’affaires.

Dans un communiqué publié mardi, la société a déclaré qu’elle était « reconnaissante » pour tous les « gentils messages ».

Il a ajouté: « Nous sommes reconnaissants des efforts continus des autorités et des entreprises qui sont intervenues pour aider aux efforts de sauvetage. »

Avant son voyage, M. Harding a déclaré sur Twitter qu’il rejoignait OceanGate Expeditions en tant que spécialiste de mission.

En 2019, il était à bord de la mission de vol One More Orbit qui a établi un record du tour de la Terre le plus rapide par avion au-dessus des deux pôles géographiques.

Jannicke Mikkelsen, exploratrice et amie de M. Harding, a déclaré à Sky News qu’il était une « inspiration pour le reste de l’équipe ».

« Il passera en revue les listes de contrôle et les procédures d’urgence avec le capitaine du submersible », a-t-elle déclaré.

« Il sera également une bonne source d’inspiration pour le reste de l’équipe pour rester calme. Je crois vraiment que Hamish est celui qui peut aider à diriger cette équipe – car il a déjà été dans des situations délicates lors d’expéditions. »

Ruée vers Stockton

Stockton Rush est directeur général et fondateur d’OceanGate Inc. Il est cofondateur et membre du conseil d’administration d’OceanGate Foundation depuis 2012.

La Fondation OceanGate est une organisation à but non lucratif qui affirme qu’elle vise à catalyser les technologies marines émergentes pour de nouvelles découvertes dans les sciences, l’histoire et l’archéologie marines.

Selon la biographie de M. Rush sur le site Web de son entreprise, il est devenu le plus jeune pilote de transport à réaction à l’âge de 19 ans.

Pendant ses étés universitaires, il s’est envolé pour l’Arabie saoudite pour Overseas National Airways dans le cadre d’un sous-contrat de Saudi Arabian Airlines.

Il aurait voyagé dans divers endroits, tels que Le Caire, Damas, Londres, Zurich et Khartoum.

En 1989, M. Rush a personnellement construit un avion expérimental Glasair III qu’il possède et vole toujours, selon son site Web.

Il a également terminé un submersible pour deux personnes Kittredge K-350 fortement modifié, dans lequel il a effectué plus de 30 plongées à ce jour.

Dans une interview avec Sky News en février, M. Rush a parlé de la visite de l’épave du Titanic.

« Ce qui vous frappe vraiment, c’est à quel point c’est beau », a-t-il déclaré.

« Vous ne voyez normalement pas cela sur un naufrage.

« C’est une épave incroyablement belle. »

Paul-Henri Nargeolet

L’explorateur français Paul-Henry Nargeolet est un ancien commandant qui a servi dans la marine pendant 25 ans en France.

Pendant son service, il devient capitaine du groupe de submersion profonde de la Marine.

L’homme de 77 ans est connu sous le nom de « Mr Titanic » pour son expertise et a effectué plus de 35 plongées sur le site de l’épave du Titanic, selon le New York Times.

Après avoir quitté la Marine, il a rejoint l’Institut français de recherche et d’exploitation de la mer, selon The Five Deeps Expedition – une société qui rassemble des scientifiques, des ingénieurs et des opérateurs de submersibles pour des missions.

Il est également membre de RMS Titanic Inc, une entreprise américaine qui a récupéré le site du Titanic – M. Nargeolet a récupéré de nombreux artefacts avec l’équipe.

Jessica Sanders, présidente de l’entreprise, a déclaré: « Nous sommes dévastés par la nouvelle, mais restons fermes dans notre espoir d’un sauvetage sûr pour tous.

« PH [Paul-Henry] est plus qu’un collègue, c’est un ami. Personne n’a plus d’expérience sur le site de l’épave que PH, et personne n’a de meilleures chances que lui de traverser une panne d’équipement.

« Nous gardons espoir. »

Dik Barton a effectué 22 plongées sur l’épave pour récupérer des artefacts lorsqu’il était chef des opérations chez RMS Titanic Inc et a travaillé en étroite collaboration avec M. Nargeolet sur les plongées.

M. Barton a déclaré que le groupe du voyage manquant avait « un bon leadership ».

« C’est le genre d’homme qui les gardera calmes, mais ce n’est pas facile dans un tube au fond de l’océan », a-t-il déclaré.

Shahzada Dawood et son fils Suleman

L’homme d’affaires britannique Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Suleman, 19 ans, sont issus d’une des familles les plus riches du Pakistan, dont l’entreprise éponyme investit dans l’agriculture, l’industrie et le secteur de la santé.

« Nous sommes très reconnaissants de l’inquiétude manifestée par nos collègues et amis et voudrions demander à tout le monde de prier pour leur sécurité », a déclaré leur famille dans un communiqué.

M. Dawood est vice-président d’Engro Corporation – une grande entreprise d’engrais – depuis 2003.

L’homme d’affaires basé au Royaume-Uni est également administrateur du SETI Institute, une organisation à but non lucratif de la Silicon Valley travaillant dans l’exploration spatiale.

M. Dawood soutient deux organisations caritatives fondées par le roi Charles – le British Asian Trust et le Prince’s Trust International.

Suleman étudie actuellement à l’université, a déclaré sa famille.

Un porte-parole du palais a déclaré que le roi avait demandé à être tenu au courant de l’opération de sauvetage.