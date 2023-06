Submersible Titanic manquant: un expert qui a fait craindre le sous-marin Titan il y a cinq ans a déclaré que ses avertissements n’avaient pas été entendus | Nouvelles du monde

Un expert qui a fait part de ses inquiétudes au sujet du submersible Titan il y a cinq ans a déclaré à Sky News que ses avertissements n’avaient pas été entendus.

En 2018, William Kohnen avait exprimé des craintes que la conception et la construction du navire ne soient pas testées par un tiers indépendant.

Dans une lettre à OceanGate – la société propriétaire du sous-marin manquant – il avait averti qu’un « événement négatif unique » pourrait annuler un bilan de sécurité « enviable » qui s’étalait sur 40 ans.

Au nom d’experts de l’industrie, M. Kohnen avait écrit : « Notre crainte est que l’approche expérimentale actuelle adoptée par OceanGate puisse entraîner des résultats négatifs (de mineurs à catastrophiques) qui auraient de graves conséquences pour tout le monde dans l’industrie.

S’adressant à Sky News après la découverte d’un « champ de débris » sur le site de recherche de Titan, M. Kohnen a déclaré : « Le père Neptune n’a absolument aucune patience pour l’humanité – si nous nous trompons, nous nous trompons et nous en payons le prix.

« Si nous jouons dans ce match, nous devons être absolument sûrs de nous.

« Nous disons que nous avons des règles et des règlements – eh bien, ils viennent à cause d’erreurs, à cause de choses que nous avons apprises, et nous incarnons cela dans un processus de certification. »

La lettre de la Marine Technology Society était adressée au PDG d’OceanGate, Stockton Rush, qui est l’un des cinq hommes à bord du submersible disparu.

En plus de manquer de certification de sécurité internationale, un ancien contrôleur PlayStation est utilisé pour diriger Titan, que M. Rush a défendu comme « super durable ».

Le site Web d’OceanGate ajoute : « L’utilisation [of] Les composants prêts à l’emploi ont contribué à rationaliser la construction et à simplifier l’utilisation et le remplacement des pièces sur le terrain. »

M. Kohnen avait fait valoir qu’il était essentiel pour l’entreprise de consacrer du temps et des dépenses supplémentaires au respect des normes de l’industrie – mais M. Rush avait affirmé que les régulateurs retenaient OceanGate et étouffaient l’innovation.

« OceanGate adoptait une stratégie de » eh bien, nous enfreignons intentionnellement les règles parce que nous pouvons le faire mieux et plus rapidement « », a déclaré M. Kohnen.

Arthur Loibl – qui a voyagé à bord de Titan en tant que passager en 2021 – a déclaré à Sky News qu’il avait senti le navire « n’était pas en sécurité »et « tout le monde était nerveux » pendant le voyage.

La communication avec Titan a été perdue dimanche dernier lors d’un voyage vers l’épave du Titanic dans l’Atlantique Nord au large des côtes du Canada.