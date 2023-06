Submersible Titanic: L’engin manquant a environ 40 heures d ‘«air respirable restant» car la recherche ne donne aucun résultat | Nouvelles du monde

Les cinq personnes à bord du submersible disparu près de l’épave du Titanic ont « environ 40 heures d’air respirable », ont indiqué les garde-côtes américains.

Dans une mise à jour mardi, le capitaine Jamie Frederick a déclaré que la recherche du navire, appelé Titan, n’avait jusqu’à présent donné aucun résultat.

Un ROV (véhicule sous-marin télécommandé) a été déployé sur le site et embarque une caméra.

Un commandement unifié a été mis en place, composé de « l’expertise des garde-côtes américains, de la marine américaine, des forces armées et des garde-côtes canadiens et de la société mère du Titan, Ocean Gate Expeditions », a déclaré M. Frederick.

Depuis dimanche, les efforts de recherche combinés ont couvert une superficie de 7 600 miles carrés, a-t-il ajouté.

Un avion canadien P-3 effectue une recherche de six heures et plusieurs avions C-130 et un autre P-3 doivent voler mardi après-midi et soir, a-t-il déclaré.

La combinaison d’une recherche en surface et d’une recherche souterraine en fait une « opération incroyablement complexe », a déclaré M. Frederick.

Un commandant de sous-marin à la retraite a déclaré que la chasse au Titan ressemblait à « rechercher un terrain de football avec une loupe ».

Le capitaine David Marquet, commandant de sous-marin à la retraite de l’US Navy, a déclaré à Sky News qu’il le trouvait « concernant qu’ils ne l’aient pas encore trouvé ».

Il a poursuivi: « C’est probablement au fond – ce n’est pas à la surface. J’imagine qu’ils vont pouce par pouce et recherchent une grande zone au fond où cela pourrait être.

« Nous pourrions avoir de la chance et nous pourrions le trouver, mais nous n’aimons pas miser sur la chance. »

Le capitaine Marquet a déclaré que le ton du briefing de mardi suggérait « qu’ils ont en quelque sorte admis que les chances sont vraiment, vraiment minces ».

La Garde côtière et d’autres équipes de recherche et de sauvetage ont envahi une région éloignée de l’Atlantique à la recherche du navire, qui a disparu dimanche avec cinq personnes à bord.

Les sauveteurs ont étendu leurs recherches dans les eaux plus profondes.

Il s’entend de celui du navire opérateur, OceanGate Expeditions, que le Titan disposait d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures en cas d’urgence.

Les cinq personnes à bord sont Le milliardaire britannique Hamish Hardingl’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, directeur général et fondateur d’OceanGate Expeditions Stockton Rush, et Pilote de submersible français Paul-Henri Nargeolet.

M. Dawood est marié et a deux enfants, a indiqué la famille dans un communiqué. Il est vice-président de la société pakistanaise Engro Corporation.

Lui et son fils Suleman, qui étudie actuellement à l’université, sont citoyens britanniques.

La principale opération de recherche et de sauvetage se déroule à environ 435 milles au sud de Terre-Neuve, au Canada.

Le brise-glace de recherche canadien Polar Prince, qui soutenait le Titan, aurait perdu le contact avec le navire environ une heure et 45 minutes après son immersion.

L’épave du Titanic qui a coulé en 1912 après avoir heurté un iceberg se trouve à environ 12 500 pieds (3 810 mètres).

Le submersible Titan met généralement deux heures pour descendre jusqu’à l’épave.