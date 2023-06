Submersible Titanic : le ROV canadien atteint le fond marin à la recherche

Le navire canadien Horizon Arctic a déployé un véhicule sous-marin télécommandé qui a atteint le fond de la mer et a commencé sa recherche du submersible OceanGate manquant, ont annoncé jeudi matin les garde-côtes américains.

Un navire français, L’Atalante, a également rejoint la recherche et déployé un ROV à l’effort.

L’approvisionnement en oxygène estimé sur le submersible manquant est susceptible d’atteindre sa limite maximale estimée de 96 heures, et jeudi matin, il n’y avait aucune autre piste sur l’emplacement du navire.

Le submersible, appelé Titan, a disparu au large de St. John’s tôt dimanche matin lors d’une plongée vers l’épave du Titanic.

L’Associated Press a rapporté que l’alimentation en air devait se terminer entre 6h00 et 8h00 HAE aujourd’hui, sur la base des informations fournies par la Garde côtière américaine et OceanGate Expeditions, le propriétaire et l’exploitant du submersible.

Le Titan transporte cinq passagers : Hamish Harding, milliardaire et explorateur ; Paul-Henry (PH) Nargeolet, un explorateur français ; Shahzada Dawood et son fils, Suleman, membres d’une importante famille pakistanaise ; et Stockton Rush, PDG d’OceanGate et pilote de Titan.

REJOINDRE LA RECHERCHE

Mardi, un avion canadien a capté des « bruits sous-marins » dans une zone de recherche. Les autorités ont rapidement approvisionné la zone en équipes dans l’espoir de trouver l’emplacement du submersible.

D’autres sons ont été entendus mercredi, mais les responsables n’ont pas pu déterminer s’ils provenaient du submersible.

Suivant les pistes, les responsables ont approvisionné la zone où les bruits ont été entendus avec des ROV du navire canadien Horizon Arctic et du navire français L’Atalante.

Les navires rejoignent le CGS canadien Ann Harvey, le CGS canadien Terry Fox, le Navire canadien de Sa Majesté Glace Bay, qui transportent une chambre de décompression mobile et du personnel médical, et un ROV de Magellan, selon un communiqué de presse de la Garde côtière américaine.

Un C-130 de la Garde nationale aérienne et des avions de l’Aviation royale du Canada (ARC) sont également sur les lieux.

« UNE JOURNÉE CRITIQUE »

Jeudi, le co-fondateur d’OceanGate Guillermo Sohnlein a écrit sur Facebook, « aujourd’hui sera un jour critique ».

« Je suis certain que Stockton (Rush) et le reste de l’équipage ont réalisé il y a quelques jours que la meilleure chose à faire pour assurer leur sauvetage est d’étendre les limites de ces réserves (d’oxygène) en se détendant autant que possible « , Sohnlein a dit. « Je crois fermement que la fenêtre de temps disponible pour leur sauvetage est plus longue que ce que la plupart des gens pensent. »

Les responsables ont déclaré mercredi que les efforts pour trouver le submersible s’intensifieraient d’heure en heure pendant la nuit de jeudi matin.

Le submersible se dirigeait vers le site du naufrage du Titanic en 1912, situé à environ 600 kilomètres au large de Terre-Neuve à une profondeur d’environ 3 800 mètres.

L’équipage à bord du navire de soutien, le Polar Prince, a perdu le contact avec le submersible dimanche après une heure et 45 minutes de plongée.

OceanGate Expeditions organise des visites du paquebot britannique depuis 2021. Depuis la disparition, des détails sont ressortis d’un rapport d’ingénierie de 2018 alléguant des problèmes avec la structure du submersible.