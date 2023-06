Les équipages à la recherche d’un submersible manquant à destination du Titanic n’ont offert aucune mise à jour du jour au lendemain jusqu’à jeudi matin alors que le délai pour l’oxygène restant à bord s’écoulait.

Mercredi a commencé tôt avec des rapports de bruit sous-marin détectés dans la zone de recherche, bien que cela n’ait donné aucune autre piste sur l’emplacement du navire manquant.

Mais jeudi a marqué le jour où l’approvisionnement estimé en oxygène à bord devrait atteindre son maximum de 96 heures.

La Garde côtière américaine, qui dirige l’effort, n’a pas fourni de mises à jour sur la recherche du submersible, appelé Titan, qui a disparu au large de St. John’s tôt dimanche matin lors d’une plongée sur l’épave du Titanic.

L’Associated Press a rapporté que l’approvisionnement en air devrait se terminer entre 6 h et 8 h HAE aujourd’hui, sur la base des informations fournies par la Garde côtière américaine et OceanGate Expeditions, le propriétaire et l’exploitant du submersible.

Le Titan transporte cinq passagers : Hamish Harding, milliardaire et explorateur ; Paul-Henry (PH) Nargeolet, un explorateur français ; Shahzada Dawood et son fils, Suleman, membres d’une importante famille pakistanaise ; et Stockton Rush, PDG d’OceanGate et pilote de Titan.

« UNE JOURNÉE CRITIQUE »

Jeudi, le co-fondateur d’OceanGate Guillermo Sohnlein a écrit sur Facebook, « aujourd’hui sera un jour critique ».

« Je suis certain que Stockton (Rush) et le reste de l’équipage ont réalisé il y a quelques jours que la meilleure chose à faire pour assurer leur sauvetage est d’étendre les limites de ces réserves (d’oxygène) en se détendant autant que possible « , Sohnlein a dit. « Je crois fermement que la fenêtre de temps disponible pour leur sauvetage est plus longue que ce que la plupart des gens pensent. »

Les responsables ont déclaré mercredi que les efforts pour trouver le submersible s’intensifieraient d’heure en heure pendant la nuit de jeudi matin.

Le submersible se dirigeait vers le site du naufrage du Titanic en 1912, situé à environ 600 kilomètres au large de Terre-Neuve à une profondeur d’environ 3 800 mètres.

L’équipage à bord du navire de soutien, le Polar Prince, a perdu le contact avec le submersible dimanche après une heure et 45 minutes de plongée.

OceanGate Expeditions organise des visites du paquebot britannique depuis 2021. Depuis la disparition, des détails sont ressortis d’un rapport d’ingénierie de 2018 alléguant des problèmes avec la structure du submersible.

Mardi, un avion canadien a capté des « bruits sous-marins » dans une zone de recherche. Les autorités ont rapidement approvisionné la zone en équipes dans l’espoir de trouver l’emplacement du submersible.