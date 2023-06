Submersible Titanic disparu : un avion de l’ARC détecte des sons

Un avion de l’Aviation royale canadienne (ARC) impliqué dans la recherche d’un submersible manquant à destination du Titanic a détecté des « bruits sous-marins ».

Juste après minuit HAE mercredi, les garde-côtes américains ont déclaré sur Twitter que les recherches sous-marines et aériennes ont été « déplacées dans le but d’explorer l’origine des bruits ».

Il n’est pas clair si les sons sont liés au submersible manquant.

Les équipes de recherche recherchent un submersible transportant cinq passagers qui a perdu le contact avec son navire de surface le Polar Prince tôt dimanche matin après avoir quitté St. John’s, T.-N.-L.

Le navire manquant s’appelle le Titan et se dirigeait vers l’épave de 1912 du Titanic, qui est située à environ 600 kilomètres au large de la côte de T.-N.-L. Les visites sont détenues et exploitées par OceanGate, une société basée aux États-Unis.

Le submersible transporte Hamish Harding, un milliardaire et explorateur, Paul-Henry (PH) Nargeolet, un explorateur français, Shahzada Dawood et son fils Suleman, membres d’une importante famille pakistanaise, et le PDG d’OceanGate et pilote de Titan Stockton Rush.

Les garde-côtes américains et canadiens et l’ARC ont des équipages à la recherche du navire qui a perdu le contact une heure et 45 minutes après le début de l’expédition.

Les responsables ont déclaré mardi après-midi à 13 h HAE qu’il restait suffisamment d’oxygène à bord du Titan pour seulement 40 heures.

« Il s’agit d’un effort de recherche complexe qui nécessite plusieurs agences avec une expertise en la matière et un équipement spécialisé », a déclaré le capitaine Jamie Frederick de la Garde côtière américaine aux journalistes lors d’une conférence de presse à Boston mardi.

Les sons découverts par un avion canadien sont la première piste potentielle dans l’affaire depuis le début des recherches.



Ceci est une histoire en développement.

L’avion canadien P-3 a détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations du ROV ont été déplacées pour tenter d’explorer l’origine des bruits. Ces recherches de ROV ont donné des résultats négatifs mais continuent. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) 21 juin 2023