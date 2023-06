Submersible Titanic: déclaration complète d’OceanGate sur les décès

Les cinq membres d’équipage du submersible Titan ont été confirmés morts jeudi après la découverte d’un champ de débris au fond de l’océan Atlantique, à quelques centaines de mètres de l’épave du Titanic.

Le contre-amiral de la Garde côtière américaine John Mauger a déclaré que le champ de débris était compatible avec la perte catastrophique de la chambre de pression du submersible.

Le Titan, qui était exploité par la société américaine OceanGate Expeditions, a perdu le contact avec les navires de surface dimanche matin alors qu’il s’approchait de l’épave du Titanic lors d’une plongée de 3 800 mètres. La société a publié une déclaration peu de temps après la découverte du champ de débris :



Nous pensons maintenant que notre PDG Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet, ont malheureusement été perdus.



Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde. Nos cœurs sont avec ces cinq âmes et chaque membre de leurs familles pendant cette période tragique. Nous pleurons la perte de vies humaines et la joie qu’ils ont apportée à tous ceux qu’ils connaissaient.



C’est une période extrêmement triste pour nos employés dévoués qui sont épuisés et profondément affligés par cette perte. Toute la famille OceanGate est profondément reconnaissante envers les innombrables hommes et femmes de multiples organisations de la communauté internationale qui ont fourni un large éventail de ressources et ont travaillé si dur pour cette mission. Nous apprécions leur engagement à retrouver ces cinq explorateurs, ainsi que leurs journées et leurs nuits de travail inlassable pour soutenir notre équipage et leurs familles.



C’est une période très triste pour toute la communauté des explorateurs et pour chacun des membres de la famille de ceux qui ont disparu en mer. Nous demandons respectueusement que la vie privée de ces familles soit respectée pendant cette période des plus douloureuses.

Les débris ont été découverts par un équipage conduisant un véhicule télécommandé à bord de l’Horizon Arctic, un remorqueur et navire de ravitaillement hauturier battant pavillon canadien.