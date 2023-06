Submersible Titanic : 5 morts probables après l’implosion

Des débris du submersible Titan disparu ont été retrouvés jeudi matin par un véhicule sous-marin télécommandé après une recherche de quatre jours. On pense maintenant que les cinq membres d’équipage sont morts, selon les garde-côtes américains.

« Les débris correspondent à la perte catastrophique de la chambre de pression », a déclaré le contre-amiral des garde-côtes américains John Mauger lors d’une conférence de presse jeudi après-midi. « Au nom de la Garde côtière des États-Unis et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles. »

Les débris ont été localisés à 500 mètres de l’épave du Titanic et ont été évalués comme provenant du corps externe de Titan. Les responsables ont déclaré que les débris étaient « conformes à une implosion dans la colonne d’eau ».

« L’effusion de soutien dans cette opération de recherche très complexe a été robuste et immensément appréciée », a déclaré Mauger depuis Boston. « Nous sommes également extrêmement reconnaissants pour toute la gamme de l’aide internationale qui a été fournie. »

Lancé à partir du navire canadien Horizon Arctic, le véhicule télécommandé (ROV) a localisé deux champs de débris et au moins cinq pièces majeures du sous-marin, y compris son cône de nez et une partie de sa coque à pression. On pense que le sous-marin a implosé sous l’immense pression de l’océan profond avant même le début de l’opération de recherche et de sauvetage.

Les responsables ont déclaré que les appareils d’écoute n’avaient détecté aucun son qui aurait été compatible avec une telle « panne catastrophique » et que les bruits détectés plus tôt n’étaient probablement pas liés au sous-marin manquant.

« Il s’agissait d’une implosion catastrophique du navire, qui aurait généré un son à large bande important là-bas que les bouées sonar auraient capté », a expliqué Mauger. « Nous commencerons à démobiliser le personnel et les navires de la scène au cours des prochaines 24 heures. »

Jusque-là, la difficile recherche de l’équipage se poursuit.

« C’est un environnement incroyablement impitoyable là-bas sur le fond marin », a déclaré Mauger lorsqu’il a été interrogé sur la possibilité de trouver des restes humains. « Nous allons continuer à travailler et continuer à chercher dans la région là-bas, mais je n’ai pas de réponse pour les prospects pour le moment. »

Dans un communiqué jeudi après-midi, OceanGate, la société qui exploitait le submersible, a reconnu la mort de l’équipage.

« Nous pensons maintenant que notre PDG Stockton Rush, Shahzada Dawood et son fils Suleman Dawood, Hamish Harding et Paul-Henri Nargeolet, ont malheureusement été perdus », a déclaré la société dans un communiqué à CTV News. « Ces hommes étaient de véritables explorateurs qui partageaient un esprit d’aventure distinct et une profonde passion pour l’exploration et la protection des océans du monde. »

OceanGate Expeditions organise des visites du paquebot britannique coulé depuis 2021. La société a transporté au moins 46 personnes sur l’épave, certaines payant environ 300 000 $ pour l’expérience. Depuis la disparition du Titan, des détails ont émergé d’un rapport d’ingénierie de 2018 alléguant des problèmes avec la structure du submersible et sa capacité à résister à la pression de l’océan profond.

Le sous-marin a été découvert par un ROV appartenant à la société Pelagic Research Services, basée au Massachusetts. Premier ROV à arriver sur le fond marin, l’Odysseus 6K est capable de fonctionner jusqu’à la profondeur extrême de 6 000 mètres et est équipé de lumières, de caméras et d’une paire de bras robotiques. Déployée à partir du navire canadien privé Horizon Arctic, la Garde côtière américaine a annoncé son arrivée sur les lieux jeudi matin.

« Nous allons continuer à enquêter sur le site du champ de débris », a déclaré Mauger des garde-côtes américains. « C’est quelque chose qui s’est passé dans une partie reculée de l’océan avec des gens de, vous savez, plusieurs pays différents à travers le monde. Et c’est donc un cas complexe à résoudre. »

Le submersible, baptisé Titan, a disparu à plus de 600 kilomètres au large de Terre-Neuve tôt dimanche matin lors d’une plongée vers l’épave du Titanic. Même s’il n’avait pas implosé, l’approvisionnement en oxygène du submersible manquant aurait dépassé la limite maximale estimée de 96 heures jeudi matin.

Le Titan transportait cinq passagers : Hamish Harding, un milliardaire et explorateur ; Paul-Henry (PH) Nargeolet, un explorateur français ; Shahzada Dawood et son fils, Suleman, membres d’une importante famille pakistanaise ; et Stockton Rush, PDG d’OceanGate et pilote de Titan.

Jeudi après-midi, au moins neuf navires restaient sur les lieux. La recherche aérienne et maritime internationale comprenait au moins deux ROV et une importante contribution canadienne.

Les actifs canadiens qui ont participé comprenaient les navires de la Garde côtière canadienne (NGCC) John Cabot, Ann Harvey et Terry Fox. Ils ont été rejoints jeudi matin par le navire de la Marine royale canadienne NCSM Glace Bay, qui transporte une chambre de décompression mobile et du personnel médical. Des aéronefs de l’Aviation royale canadienne comme le C-130 Hercules et un CP-140 Aurora détectant les sous-marins ont également aidé.

« Nos partenaires canadiens ont fourni un leadership essentiel et des capacités d’intervention importantes depuis le début de nos efforts », a déclaré le capitaine Jamie Frederick de la Garde côtière américaine aux journalistes lors d’une conférence de presse à Boston mercredi.

Le submersible se dirigeait vers le site du naufrage du Titanic en 1912, situé à environ 600 kilomètres au large de Terre-Neuve à une profondeur d’environ 3 800 mètres.

L’équipage à bord du navire de soutien, le Polar Prince, a perdu le contact avec le submersible dimanche une heure et 45 minutes après le début de sa plongée, qui a commencé vers 6 heures du matin. La garde côtière américaine a été informée cet après-midi.

Si le sous-marin avait implosé, il n’y aurait probablement pas eu le temps d’utiliser des systèmes de secours qui pourraient le ramener à la surface en cas d’urgence. Les submersibles comme le Titan sont déployés à partir d’un vaisseau-mère, tandis que les sous-marins peuvent voyager vers et depuis les ports par leurs propres moyens. Bien que les submersibles puissent être attachés à un navire en surface, le Titan a voyagé de manière indépendante.



Avec des fichiers de CNN et de l’Associated Press