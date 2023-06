Submersible Titan et sauvetage dans une grotte thaïlandaise : pourquoi les médias sont-ils obsédés par la recherche et le sauvetage ?

Beaucoup d’encre numérique a coulé au cours des dernières 24 heures sur la couverture médiatique du Titan, le submersible qui a disparu lors d’un voyage pour visiter le site du Titanic. Cinq personnes, dont le PDG de la société de submersibles OceanGate, sont maintenant déclarées mortes après des jours de fréquentes mises à jour en direct. L’attention des médias a-t-elle été exagérée ? Est-ce que de nombreux commentaires sur des plateformes comme Twitter et TikTok semblaient insensibles ?

Oui et oui. Un éditorial dans le Los Angeles Times jeudi était typique, décrivant la couverture de la randonnée vouée à l’échec vers le Titanic comme une « bizarre frénésie médiatique à laquelle nous nous sommes habitués au 21e siècle ». L’écrivain a ensuite qualifié la couverture d ‘ »exploitation » et a déploré la « terreur qui se déroule en temps réel ». Un écrivain australien s’est plaint : « En ligne, les gens semblent ignorer que des gens sont morts et se concentrent plutôt sur ce que leur mort et leurs privilèges disent de la société moderne.

Nous ne devrions pas prétendre que tout cela est nouveau. Il y a plus d’un siècle d’événements médiatiques aux États-Unis qui prouvent la soif insatiable du public pour le sensationnel et l’utilisation des nouvelles technologies pour consommer ces nouvelles. Tant mieux si vous avez un compte à rebours très tangible jusqu’au désastre – un détail qui est devenu essentiel à l’histoire lorsque nous avons appris que le sous-marin était capable de fournir de l’oxygène pendant seulement 96 heures.

Mais nous avons connu ce même type d’événement médiatique en temps réel d’innombrables fois, tout cela grâce aux technologies médiatiques de la vieille école comme les journaux, la radio et la télévision. Les reporters deviennent nos yeux et nos oreilles sur le terrain, transformant chaque consommateur d’informations en une sorte de voyeur high-tech, même si nous ne considérons pas les plateformes comme la radio comme particulièrement à la pointe de nos jours. C’est drôle comme quelque chose d’aussi simple qu’un tube à vide peut transformer des kilomètres en secondes. La technologie pour potentiellement sauver des vies fait également partie intégrante de l’histoire, comme nous l’avons vu en 2018 lorsqu’une équipe de football de jeunes et leur entraîneur se sont retrouvés coincés dans une grotte en Thaïlande et que le monde entier semblait avoir des idées sur ce gadget particulier qui pourrait être utilisé pour aider à les sortir. Nous avons encore vu la même chose dans l’Atlantique Nord cette semaine, alors que des avions, des navires et des robots envahissaient la scène au-dessus de l’épave.

Et si vous pensez que les gens du passé étaient plus empathiques et dignes face à la tragédie, j’ai de mauvaises nouvelles pour vous. Non seulement vous idéalisez une version de l’Amérique qui n’a jamais vraiment existé ; vous négligez également l’argument selon lequel les informations que nous consommons sont aseptisées par rapport à l’époque des tabloïds, qui étaient autrefois régulièrement remplis de représentations graphiques de la mort.

Prenons le cas de W. Floyd Collins, 37 ans, qui explorait des grottes dans son État natal du Kentucky en 1925. Espérant trouver une nouvelle attraction touristique, Collins s’aventura dans Sand Cave début février de la même année lorsque son pied devint piégé par un gros rocher. Le lendemain, sa famille est venue le chercher et la nouvelle de son calvaire s’est rapidement répandue dans les journaux et à la radio.

Chaque jour qui passait amenait de nouvelles personnes à Sand Cave pour venir admirer la scène. Au neuvième jour, un journal a estimé que la foule était passée à 5 000 personnes, et il y aurait eu des voitures de l’Ohio, de l’Illinois, de l’Indiana et de la Virginie-Occidentale assises dans un parking de fortune près de la grotte. D’autres ont rapproché le nombre de 2 000, mais quel que soit le nombre réel, c’était devenu tout un cirque. Les vendeurs se sont présentés pour vendre de tout, des hamburgers aux ballons. La radio, un moyen de diffusion encore relativement nouveau, a permis aux journalistes de rapporter directement de la scène. Et les journalistes de journaux sont venus de tout le pays pour donner aux lecteurs les dernières nouvelles, à une époque où il y avait près de 15 000 journaux aux États-Unis, contre moins de 6 500 aujourd’hui. Le service ferroviaire local a même ajouté des voitures particulières supplémentaires pour faire face à l’afflux de personnes.

Et la couverture médiatique n’a pas toujours été agréable. La couverture de l’édition du 9 février 1925 du Pensacola Journal en Floride spéculait que Collins pourrait simuler l’accident, suggérant qu’il n’était pas vraiment pris au piège et voulait juste attirer l’attention. Le sous-titre déclarait qu’il était un « homme sans changement », selon ses voisins. Le Daily News Leader de Staunton, en Virginie, a fait des allusions dans son édition du 12 février 1925 au fait qu’un crime avait été commis, mais n’a pas donné de détails. Le journal a également cité un ministre local disant qu’il y avait des « preuves de consommation d’alcool » dans la région – un acte d’accusation accablant quand vous vous souvenez que c’était à l’époque de la prohibition. (Les one-liners sur l’orgueil des milliardaires coincés dans un tube essayant d’apercevoir le Titanic au fond de l’océan étaient leur propre genre de moralisation au volant qui a frappé beaucoup de gens comme trop dur à une époque de tragédie potentielle.)

Collins est mort au bout de 14 jours, mais ceux qui tentaient de le sauver n’ont pas atteint le corps avant trois jours de plus. Une fausse photo du cadavre de Collins a circulé, bien que son corps n’ait été retiré de l’endroit où il avait été piégé que deux mois plus tard.

Le réalisateur Billy Wilder s’inspirerait de la réaction des médias à Collins pour le film de 1951 As dans le trou, mettant en vedette Kirk Douglas dans le rôle d’un journaliste peu scrupuleux qui est le premier à découvrir un homme piégé dans une grotte. Le personnage de Douglas manipule les autorités locales dans un plan de sauvetage qui prend plus de temps que nécessaire, étirant l’histoire et lui permettant de créer un cirque médiatique semblable à celui qui s’est produit lorsque Collins a été piégé un quart de siècle plus tôt. Comme dans la vraie vie, l’homme au cœur de l’histoire meurt.

Un autre exemple d’une horrible frénésie d’informations en temps réel remonte à 1938, lorsque John Warde, 26 ans, a menacé de sauter d’un rebord étroit du 17e étage de l’hôtel Gotham à New York. Alors que Warde a passé plus de 11 heures à contempler son avenir, les journaux se sont précipités sur les éditions, les annonceurs de radio ont raconté l’événement et certaines des premières caméras de diffusion télévisée ont été formées sur Warde. Le pauvre Warde a finalement mis sa menace à exécution, et l’Associated Press a envoyé une évaluation particulièrement froide de l’homme, dont le corps n’a pas été réclamé à la morgue et « seul dans la mort » mais qui « a ravi des dizaines de milliers de spectateurs ».

Même les magazines, dont le calendrier de production était beaucoup plus long que les journaux, étaient fascinés par le perchoir inhabituellement long de Warde sur le rebord de l’hôtel. Le titre d’un numéro de 1938 du magazine Radio-Craft disait «SUICIDE NO. 2 TÉLÉVISÉ ! et comprenait une réimpression de l’image télévisée avec Warde encerclé pour faire bonne mesure. L’histoire de Warde a également été transformée en film : 1951 Quatorze heures. Mais la version hollywoodienne n’a pas tué Warde.

Avance rapide jusqu’à l’été 2018, et vous trouverez un cirque similaire en Thaïlande – cette fois alimenté non seulement par les journaux et la télévision en direct, mais aussi par les médias sociaux. Là, 12 garçons et leur entraîneur de football ont été piégés dans une grotte, et tout Internet est descendu sur l’événement, observant chaque jour le temps qu’il restait pour sauver l’équipe en vie diminuant. Elon Musk a même essayé de jouer le héros, visitant l’extérieur de la grotte et déclarant qu’un « mini-sous-marin » de 5 pieds de long de sa conception pouvait extraire les enfants en toute sécurité. Lorsqu’un explorateur de grottes expert a expliqué publiquement à quel point l’idée de Musk était terrible, le milliardaire a sans fondement qualifié l’expert de « pedo » sur Twitter. Comme tant d’efforts de recherche et de sauvetage, l’événement de la grotte thaïlandaise s’est terminé par un mélange de tragédie et de triomphe. Un ancien Thai Navy SEAL est mort après avoir perdu connaissance pendant l’effort de sauvetage prolongé, mais finalement, les enfants piégés ont été sauvés vivants.

Et qu’en est-il du compte à rebours de la mort de ce submersible cette semaine ? NewsNation a eu de la chaleur pour son compte à rebours, mais qu’on le veuille ou non, l’idée d’avoir une horloge à retardement est essentiellement ce pour quoi la télévision a été inventée. Fox News a récemment présenté un compte à rebours dans son coin inférieur droit pour le fin du titre 42, la règle de l’ère de la pandémie qui permettait aux douanes et à la protection des frontières américaines de refuser les demandeurs d’asile à la frontière. La plupart des formes de médias populaires, mais surtout la télévision, adorent un compte à rebours, peu importe la gravité ou la gravité des enjeux humains.

En résumé, les médias américains ont toujours été obsédés par les éléments les plus sombres de l’humanité. Et bien qu’il puisse sembler que les gens regardent avec leurs smartphones une tragédie imminente, il ne fait aucun doute que les gens sont simplement attirés par un récit convaincant avec des enjeux de vie ou de mort. Un chronomètre de basket-ball où des vies humaines sont en jeu pourrait rendre certaines personnes mal à l’aise, mais il vaut probablement la peine de se rappeler ce que les cinq personnes qui ont perdu la vie cette semaine faisaient là-bas en premier lieu. À la fin de la journée, ils étaient en voyage touristique au fond de la mer, là pour admirer une tragédie, même si celle-ci s’est produite en 1912.