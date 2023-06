Submersible manquant: un passager qui a fait un voyage en 2021 pour voir le Titanic dit que le sous-marin « n’était pas en sécurité » | Nouvelles du monde

Un homme qui a visité l’épave du Titanic sur le sous-marin disparu il y a deux ans a déclaré qu’il estimait que le petit navire « n’était pas sûr ».

Ancien Titan Le passager Arthur Loibl a déclaré à Sky News que « tout le monde était nerveux » lorsqu’il a rejoint un voyage OceanGate pour voir la structure de renommée mondiale au fond de l’Atlantique Nord en 2021.

Le Titan, avec cinq personnes à bord, n’a pas donné de nouvelles depuis dimanche, alors qu’il descendait vers le Titanic. Son approvisionnement en oxygène devrait s’épuiser vers midi jeudi (heure du Royaume-Uni), alors qu’une recherche majeure se poursuit pour le sous-marin.

Il a déclaré que d’autres excursions avaient rencontré des problèmes avec les systèmes de batterie du navire à environ 1 600 m (5 200 pieds) de profondeur et avaient dû retourner à la surface.

Dernières mises à jour sur le sous-marin manquant

M. Loibl a déclaré lors de son excursion que le Titan a mis deux heures et demie pour atteindre le fond, puis 20 minutes pour atteindre le paquebot en détresse.

Ils ont ensuite exploré l’épave pendant trois heures, ce qui, selon lui, n’a semblé « que quelques minutes », avant de faire le voyage de retour de deux heures et demie vers la surface.

« C’était si petit, rien n’était confortable »

Décrivant les conditions à l’intérieur du sous-marin, M. Loibl a déclaré que cinq personnes étaient assises côte à côte: « Il n’y a pas de siège, vous ne pouvez pas vous tenir debout, vous ne pouvez pas vous agenouiller, vous ne restez assis que pendant 10 heures et demie.

« Nos jambes sont comme un crabe, comme un serpent parce que c’était si petit, rien n’était confortable. »

Il a dit qu’il faisait « très, très froid » dans le navire car les températures extérieures étaient d’environ 4°C.

M. Loibl a déclaré lors de sa plongée qu’il était nerveux à l’idée que le sous-marin doive retourner à la surface s’il avait « des problèmes comme lors des autres plongées avec les systèmes de batterie ».

Mais il a ajouté : « Je n’avais pas peur. Si tu fais des choses comme ça, tu dois être un peu fou. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le sous-marin était sûr, il a répondu: « Non, ce n’était pas sûr. »

« Je me sens très mal et très triste »

M. Loibl a déclaré qu’il savait « personnellement » qu’il manquait le PDG d’OceanGate Stockton Rush et Paul-Henri Nargeoletle pilote français, car ils étaient dans son sous-marin pour la plongée.

Il a dit que M. Rush lui avait envoyé un e-mail samedi lui disant qu’il irait plonger dimanche – le jour où le sous-marin a disparu.

« Je n’ai pas pu lui répondre car il descendait et maintenant il a disparu. Je me sens très mal et très triste », a-t-il ajouté.

« Il m’a dit que c’était un printemps et un hiver très horribles, peut-être les pires des 40 dernières années, et qu’ils n’ont réussi aucun plongeon cette année, alors ils essaieront dimanche le dernier plongeon. »

La Garde côtière ne sait pas ce que sont les bruits de l’épave du Titanic

Cela survient alors que les garde-côtes américains ont déclaré qu’il n’était pas clair ce que certains bruits entendus près de l’épave du Titanic étaient réellement.

Le capitaine Jamie Frederick a déclaré: « Nous ne savons pas quels sont (les bruits), pour être franc avec vous. »

Il a révélé qu’en plus de mardi, d’autres bruits ont été entendus mercredi matin.

« Nous cherchons dans la zone où les bruits ont été détectés », a-t-il déclaré.

La zone de recherche dans une partie reculée de l’océan Atlantique a été élargie et fait maintenant plus de deux fois la taille de l’État américain du Connecticut.