Submersible du Titanic : recherche d’un navire manquant s’étendant vers des eaux plus profondes | Nouvelles du monde

Les sauveteurs étendent leurs recherches dans des eaux plus profondes alors qu’ils recherchent un submersible qui a disparu près de l’épave du Titanic.

La Garde côtière américaine et d’autres équipes de recherche et de sauvetage ont envahi une région éloignée de l’Atlantique à la recherche du navire, appelé Titan, qui a disparu dimanche avec cinq personnes à bord.

Le contre-amiral de la Garde côtière, John Mauger, a déclaré à CNN: « Alors que nous poursuivons cette recherche … nous avons travaillé toute la nuit avec un large groupe de partenaires pour mettre toutes les capacités à profit à la fois en surface et maintenant en expansion à un sous-sol dans la région.

Le navire de sauvetage de l’OTAN ne peut pas atteindre les profondeurs requises – il manque le dernier sous-marin du Titanic

Le visage des sauveteurs une course contre la montre pour retrouver le submersible manquant alors que son apport en oxygène diminue.

Il s’entend de celui du navire opérateur, OceanGate Expeditions, Titan disposait d’un approvisionnement en oxygène de 96 heures en cas d’urgence, ce qui signifie que les personnes à bord ont encore environ deux jours de « soutien vital ».

Les cinq personnes à bord sont Le milliardaire britannique Hamish Hardingl’homme d’affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleman, directeur général et fondateur d’OceanGate Expeditions Stockton Rush, et Pilote de submersible français Paul-Henri Nargeolet.

Une importante opération de recherche et de sauvetage se déroule à quelque 435 milles au sud de Terre-Neuve, au Canada, impliquant la Garde côtière américaine ainsi que des aéronefs canadiens et américains.

Le brise-glace de recherche canadien Polar Prince, qui soutenait le Titan, aurait perdu le contact avec le navire environ une heure et 45 minutes après son immersion.

L’épave du Titanic qui a coulé en 1912 après avoir heurté un iceberg se trouve à environ 12 500 pieds (3 810 mètres).

Le submersible Titan met généralement deux heures pour descendre jusqu’à l’épave.