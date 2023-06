Submersible du Titanic : qu’est-ce qu’une « implosion catastrophique » ?

Des parties du submersible Titan, qui a fait l’objet d’une recherche massive la semaine dernière, ont été retrouvées éparpillées sur le fond de l’océan Atlantique.

Des responsables des garde-côtes américains ont déclaré jeudi que le « champ de débris » a été découvert à 500 mètres de l’épave du Titanic, et qu’il est probablement dû à une implosion.

« Le fait qu’ils ne l’aient pas entendu pendant la recherche signifie que… cela a dû se produire très tôt », a déclaré vendredi le spécialiste des sciences et de la technologie Dan Riskin à Your Morning de CTV. « Il y a aussi des preuves qui viennent maintenant de la marine américaine, qu’ils ont entendu un (son) anormal dans l’eau à peu près au moment où le submersible a disparu. Nous sommes donc vraiment en train de reconstituer cette histoire qui a soudainement implosé en descendant. »

Le submersible, détenu et exploité par OceanGate Expeditions, se dirigeait vers le Titanic dimanche lorsqu’il a perdu le contact avec son équipage de surface, une heure et 45 minutes après le début de la descente.

Hamish Harding, milliardaire et explorateur ; Paul-Henry (PH) Nargeolet, un explorateur français ; Shahzada Dawood et son fils, Suleman, membres d’une importante famille pakistanaise ; et le PDG d’OceanGate et le pilote de Titan, Stockton Rush, étaient à bord.

Les experts disent que la construction du Titan aurait pu être un facteur dans sa disparition, ce qui a conduit à une implosion qui semble très différente d’une explosion, a déclaré Riskin.

« Beaucoup de gens ont une idée intuitive d’une explosion… Imaginez des choses qui s’éloignent d’un point d’origine et partent dans toutes les directions », a déclaré Riskin. « (Ce qui est arrivé au Titan) est le contraire. »

L’eau ajoute de la pression aux choses dans l’océan, a déclaré Riskin. Lorsqu’une implosion se produit à l’intérieur d’un submersible, l’eau vient « s’écraser ». David Marquet, un capitaine à la retraite de la marine américaine qui commandait l’expert du sous-marin nucléaire Santa Fe, a déclaré que cela ressemblait à un Empire State Building en plomb assis sur une personne.

« Il y a énormément de force, mais ce n’est pas que cela se produise et ensuite tout se calme, il y aura beaucoup d’énergie qui va envoyer des débris dans différentes directions », a déclaré Riskin. « Un champ de débris est cohérent avec cela, on dirait que quelque chose a explosé, mais c’est une implosion qui l’a déclenché, puis un échec catastrophique de toutes ces pièces. »

Pour les cinq personnes à bord, les responsables ne savent pas si des restes seront retrouvés en raison de « l’environnement impitoyable » de l’océan.

« Il est vraiment difficile de conceptualiser exactement ce qu’ils recherchent à ce stade », a déclaré Riskin. « Mais ils ont certainement trouvé des parties du submersible et ils savent quelles parties du submersible vont se trouver là où se trouvaient les gens, et ce sera l’endroit où commencer la recherche. »



Pour regarder l’interview complète, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.