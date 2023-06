Submersible du Titanic manquant : ce que l’on sait jusqu’à présent

Un submersible disparu se dirigeant vers le Titanic pourrait n’avoir plus qu’environ 40 heures d’oxygène, ont déclaré des responsables mardi après-midi alors que les efforts de recherche se poursuivaient à environ 700 kilomètres au large de Terre-Neuve.

« Il s’agit d’un effort de recherche complexe qui nécessite plusieurs agences avec une expertise en la matière et un équipement spécialisé », a déclaré le capitaine Jamie Frederick de la Garde côtière américaine aux journalistes lors d’une conférence de presse à Boston. « À ce jour, ces efforts de recherche n’ont donné aucun résultat. »

Le sous-marin de la taille d’une camionnette, connu sous le nom de Titan, a été vu pour la dernière fois tôt dimanche matin lorsqu’il s’est déployé vers 6 heures du matin à partir d’un brise-glace de recherche canadien nommé le Polar Prince. Exploité par la société OceanGate, Titan a perdu le contact avec les équipages de surface une heure et 45 minutes après le début de l’expédition, qui a quitté St. John’s, T.-N.-L.

La Garde côtière américaine dirige l’opération pour localiser le submersible avec l’aide d’autres comme la Garde côtière canadienne et l’armée de l’air.

Le temps est essentiel dans la recherche en raison de l’approvisionnement limité en oxygène à bord du navire.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le submersible manquant :

QUI EST À BORD ?

Le submersible transporte cinq personnes : Hamish Harding, un milliardaire et explorateur, Paul-Henry (PH) Nargeolet, un explorateur français, Shahzada Dawood et son fils Suleman, membres d’une éminente famille pakistanaise et PDG d’OceanGate et pilote du Titan rapporté Stockton Rush.

« Nous avons commencé à naviguer depuis St. Johns, Terre-Neuve, Canada hier et prévoyons de commencer les opérations de plongée vers 4 heures du matin demain matin », a écrit Harding sur Facebook samedi. « L’équipe du sous-marin compte quelques explorateurs légendaires, dont certains ont effectué plus de 30 plongées sur le RMS Titanic depuis les années 1980, dont PH Nargeolet. »

À QUOI RESSEMBLE LA RECHERCHE

Le capitaine Jamie Frederick, coordinateur de la réponse du premier district de la Garde côtière américaine, a déclaré aux journalistes que les efforts de recherche avaient couvert une zone plus grande que l’État américain du Connecticut.

« Nos équipages travaillent 24 heures sur 24 pour s’assurer que nous faisons tout notre possible pour localiser le Titan et les cinq membres d’équipage », a déclaré Frederick lors de la conférence de presse de mardi après-midi à Boston.

L’intervention comprend un avion Aurora de l’Aviation royale canadienne de la 14e Escadre Greenwood en Nouvelle-Écosse qui serait en train de chercher sous l’eau avec des bouées sonar. Les garde-côtes américains ont déclaré lors d’une conférence de presse lundi que la technologie des sonars jouait un rôle clé dans l’effort. Des avions C-130 Hercules canadiens et américains ont également effectué des recherches visuelles et radar.

Le Polar Prince a été rejoint mardi à la dernière position connue du Titan par un navire équipé d’un robot sous-marin équipé d’une caméra. Connu sous le nom de Deep Energy, le navire privé est conçu pour installer des conduites sous-marines pour l’industrie pétrolière et gazière. L’équipement de sauvetage est également en route au cas où le sous-marin se trouverait sur le fond marin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il existait un moyen de récupérer le sous-marin et de sauver ceux à bord s’il était trouvé, Frederick a déclaré que tous les efforts se concentraient actuellement sur la recherche du submersible.

« Ce que je vais vous dire, c’est que nous avons un groupe des meilleurs experts de notre pays dans le commandement unifié et si nous arrivons à ce point, ces experts examineront quelle est la prochaine ligne de conduite », a déclaré Frederick.

L’ancien capitaine des garde-côtes américains, Andrew Norris, a déclaré mardi à l’émission Your Morning de CTV que « le temps est vraiment l’ennemi ».

« Le défi est de le trouver… ça va être assez difficile, mais cela affectera ensuite une sorte de sauvetage », a-t-il déclaré. « Cela indique le défi auquel les sauveteurs seront confrontés pour effectuer une sorte de récupération, même s’ils la trouvent. »

Les équipes de recherche et de sauvetage luttent contre la montre car l’oxygène à bord du submersible durerait environ 96 heures. Norris a indiqué qu’il pourrait également y avoir des réserves d’oxygène d’urgence à bord.

« Ils auraient l’approvisionnement normal en oxygène dont nous parlons, c’est-à-dire une fenêtre de 96 heures, mais ils auraient aussi – comme dans un avion s’il y avait un incendie ou quelque chose comme ça – ils auraient la capacité de mettre sur une sorte d’appareil respiratoire à oxygène », a déclaré Norris.

Si le navire est retrouvé, dit Norris, le sauvetage se fera dans « des circonstances très difficiles ».

« L’État de la mer doit autoriser le déploiement de cet équipement, ils doivent le faire, puis cela doit fonctionner parfaitement la première fois, donc c’est vraiment un défi », a-t-il déclaré.

Beth Penney, journaliste de la filiale de CTV News NTV à Terre-Neuve, a déclaré mardi à Your Morning de CTV que les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes pour les efforts de recherche.

« Nous avons appris par le biais des médias sociaux que ce serait la seule expédition qu’OceanGate allait mener sur l’épave du Titanic cette année, et c’est à cause des mauvaises conditions météorologiques à Terre-Neuve-et-Labrador », a déclaré Penney.

RÔLE DU CANADA DANS LA RECHERCHE

La zone où le submersible a disparu est sous juridiction américaine, a déclaré à CTV News la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Joyce Murray. L’intervention canadienne comprend la coordination avec le Centre conjoint de coordination de sauvetage (JRCC) à Halifax.

« Il existe un commandement unifié sous la direction de la Garde côtière américaine dans lequel le Canada joue un rôle très engagé », a déclaré Murray. « La Garde côtière canadienne fait tout ce qu’elle peut pour aider. Nous avons le NGCC John Cabot (qui) a un sonar et il se dirige vers le site. »

Lorsqu’on lui a demandé si des actifs canadiens étaient entrés en contact avec le submersible, Murray a déclaré qu’elle n’entrerait pas « dans les détails ».

« Parce que c’est une question extrêmement émotionnelle pour ceux qui font ce travail pour sauver les personnes à bord du submersible et leurs familles, et tous les efforts sont faits », a-t-elle déclaré. « C’est une initiative internationale à ce stade avec des actifs provenant de Grande-Bretagne et d’Allemagne. »

Murray a confirmé que les Canadiens font « tout ce qui est en leur pouvoir » pour aider à la recherche.

Les navires canadiens qui ont été déployés ou qui se préparent à aider comprennent d’autres navires de la Garde côtière comme le Kopit Hopson 1752, le Terry Fox et l’Ann Harvey. Le NCSM Glace Bay de la Marine canadienne devrait arriver sur les lieux d’ici midi le 22 juin avec une chambre de recompression hyperbare mobile pour six personnes et une équipe médicale spécialisée en médecine de plongée.

POURQUOI IL A PU PERDRE LE CONTACT

Norris, l’ancien capitaine de la Garde côtière américaine, dit qu’il existe plusieurs façons pour un submersible de perdre le contact avec un équipage de surface.

« Il aurait pu y avoir une brèche catastrophique, qui aurait entraîné une implosion, il aurait pu y avoir une sorte de défaut qui lui aurait fait perdre les communications et/ou la capacité de se soulever du fond marin », a spéculé Norris.

D’autres problèmes potentiels incluent le fait de se faire prendre dans des débris qui peuvent être trouvés le long du fond de l’océan et près du Titanic.

Les responsables n’ont pas confirmé pourquoi le submersible a perdu le contact. Le submersible aurait des systèmes de secours qui peuvent le ramener à la surface en cas d’urgence.

Le journaliste de CBS, David Pogue, était à bord du Titan en 2022 et a rapporté que le navire s’était retourné à la recherche du Titanic.

« Il n’y a pas de GPS sous l’eau, donc le navire de surface est censé guider le sous-marin vers le naufrage en envoyant des SMS », a déclaré Pogue dans un segment diffusé sur CBS Sunday Morning. « Mais lors de cette plongée, les communications ont en quelque sorte été interrompues. Le sous-marin n’a jamais trouvé l’épave.

OÙ VAIENT-ILS ?

OceanGate Inc. est une société privée basée aux États-Unis qui propose des expéditions touristiques et de recherche dans les profondeurs de l’océan.

Le site Web de la société indique que le submersible pour cinq personnes, nommé Titan, peut atteindre des profondeurs allant jusqu’à 4 000 mètres, soit 7,2 fois la hauteur de la Tour CN.

Le Titanic, qui a coulé en 1912, est situé à environ 600 kilomètres au sud-est de Terre-Neuve dans l’océan Atlantique Nord. Les expéditions OceanGate vers l’épave ont coûté environ 300 000 $CAN aux passagers.

Le submersible est fait de fibre de carbone et de titane et mesure 6,7 mètres de long. Les submersibles comme le Titan sont déployés à partir d’un vaisseau-mère, tandis que les sous-marins peuvent voyager vers et depuis les ports par leurs propres moyens.



Avec des fichiers de CTVNews.ca Writer Michael Lee, Reuters et The Associated Press.