” Submergé “, le roi Charles a reçu une ” balle dans le bras ” lors d’une rencontre ” intime ” avec les personnes en deuil, mais la réaction de ” Wills ” était différente “

Selon un expert en langage corporel, le roi et le prince William ont tout autant profité de la rencontre avec les personnes en deuil faisant la queue pour voir la reine allongée en état que la foule.

Judi James a déclaré que la promenade impromptue d’aujourd’hui à Lambeth, dans le sud de Londres, était exactement ce dont toutes les personnes impliquées avaient besoin pour “redynamiser”.

Le roi rencontre des membres du public dans la file d’attente le long de la rive sud de Londres Crédit : PA

Le prince William a rejoint son père pour le bain de foule impromptu Crédit : PA

Charles, 73 ans, et William, 40 ans, ont surpris ceux qui faisaient la queue pour Westminster Hall cet après-midi.

Des acclamations ont éclaté lorsque le monarque et son fils sont arrivés pour remercier les gens d’avoir attendu jusqu’à 26 heures pour leur rendre hommage.

L’auteur Judi a déclaré que le roi avait l’air “submergé” par l’effusion d’amour des fans royaux, tandis que le prince de Galles semblait plus à l’aise.

Mais les “gestes partagés de sympathie et d’affection ont fourni un coup de pouce bien nécessaire” au monarque, à Wills et au public.

Judi a déclaré: “Cette visite impromptue aux foules formant les files d’attente pour rendre hommage n’était pas seulement un moyen de redynamiser et de motiver les membres du public qui attendaient dans le froid depuis de nombreuses heures.

“Le coup de pouce semblait être réciproque, les gestes de sympathie et d’affection partagés et échangés fournissant clairement quelque chose d’un coup de pouce bien nécessaire pour Charles et son fils.”

Elle a dit que le roi était en contact avec la foule d’une “manière très intime” qui augmentait à mesure que sa confiance augmentait.

“Être émotionnellement généreux ou ouvert en public n’est pas son fort, mais il a rapidement tendu la main vers la foule, touchant et étant touché, les poignées de main se transformant rapidement en une variété de rituels tactiles différents pour partager le chagrin”, a déclaré Judi. ajoutée.

“Il semblait souvent légèrement dépassé par la réponse, regardant autour de lui pour vérifier que son équipe était toujours derrière lui afin qu’il puisse continuer avec cette vague d’amour.”

Pendant ce temps, William “s’est immergé physiquement”, bavardant, souriant et riant “comme s’il parlait à de vieux amis”.

“Il a clairement touché les gens qui se souvenaient de la façon dont lui et son frère avaient accueilli la foule après la mort de leur mère”, a ajouté Judi.

“Des femmes lui serraient la main dans les deux pour offrir des condoléances d’apparence maternelle.

“Et quand une femme s’est penchée pour placer une main sur son bras et son dos, sa réponse positive signifiait qu’elle gardait la main là comme si elle consolait un parent à elle, frottant doucement son dos et son bras sans aucun signe d’autre chose que de la gratitude tranquille. du prince.”

Cette visite impromptue n’était pas seulement un moyen de redynamiser et de motiver les membres du public, le coup de pouce semblait réciproque. Judi James

Des centaines de fans royaux alignés le long de la Tamise ont applaudi lorsque Charles et William ont émergé ensemble.

Beaucoup ont pris des photos et se sont appuyés contre les barrières métalliques, désireux d’échanger un mot avec le couple.

Le père et le fils ont serré la main de leurs proches et ont souri et fait signe à ceux qui étaient à l’arrière aux cris de “God Save the King” et “God Save the Prince of Wales”.

Cela vient comme…

Une personne a dit à Wills: “Tu seras un roi brillant un jour”, avant de dire à une autre: “Cela signifie vraiment beaucoup que tu sois ici.”

Et à un moment donné, il a averti les fans royaux “c’est très émouvant quand vous y entrez” alors qu’il les préparait à entrer dans le palais où se trouve le cercueil de sa grand-mère.

Les temps d’attente se sont étendus à plus de 25 heures pendant la nuit alors que des milliers de personnes ont bravé les températures froides pour voir la reine allongée en état.

Au petit matin, le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) a averti les personnes en deuil de ne pas faire le voyage jusqu’à nouvel ordre, car Southwark Park était “presque à capacité totale”.

Les portes ont rouvert vers 9 heures du matin, mais ceux qui étaient déjà en ligne ont été invités à se préparer au temps froid, car les températures ont chuté en dessous de 7 ° C.

Sans se laisser décourager, un flux constant de personnes a rejoint la file d’attente, beaucoup portant des manteaux et des pulls et enveloppés dans des couvertures.

L’expert en langage corporel Judi James a déclaré que Wills avait l’air à l’aise Crédit : PA

Charles a parfois semblé “dépassé”, a déclaré Judi Crédit : Reuters