Sublette organisera une journée annuelle de collecte de tracteurs le 3 août – Shaw Local

La collecte annuelle de tracteurs Sublette One Day est prévue de 8 h à 16 h 30 environ le mercredi 3 août au parc du Centenaire.

Le trajet se fera au parc et empruntera des routes de campagne jusqu’à midi. Le déjeuner sera servi au Green River Oaks Camping Resort, 1442 Sleepy Hollow Road, Amboy. La balade se poursuivra ensuite dans la zone rurale et se terminera au parc vers 16h30 où une pizza sera servie. Le coût est de 20 $, ce qui comprend le trajet, les rafraîchissements et deux repas. Aucune inscription préalable n’est requise.