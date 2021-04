À première vue, le gardien de l’équipe indienne de football masculin Subhasish Roy Chowdhury apparaît comme un héros de film romantique. Grand, athlétique et ces yeux expressifs – vous ne rencontrerez pas souvent un beau sportif comme lui.

Subhasish secoue la tête, passe ses doigts dans ses cheveux et secoue à nouveau la tête. «La vie a été cruelle, extrêmement cruelle», murmure-t-il.

«Quand vous mourez de faim pendant des jours et que vous vivez avec les restes de votre voisin, cela non plus sans aucune garantie que vous les obtiendrez même – tout le romantisme sort pour un tirage au sort», il regarde profondément dans vos yeux.

Gardien de but professionnel depuis plus de 18 ans maintenant, Subhasish a remporté toutes les compétitions nationales en Inde et fait partie intégrante des Blue Tigers depuis plus d’une décennie. À 35 ans, il a même reçu un appel de l’entraîneur-chef Igor Stimac pour faire partie du camp à Dubaï pour les matches amicaux de mars contre Oman et les Émirats arabes unis.

«Nous vivions à Teghoria (à Kolkata). Mon père, feu Samiran Roy Chowdhury, a été influencé par des âmes perverses et a commencé à boire. Il était notre seul membre gagnant – nous étions une famille de 8 – 4 frères et 2 sœurs en plus de mes parents », raconte-t-il.

«Comme papa ne gagnait plus, ma mère n’a pas eu le choix et a pris le travail de femme de chambre à proximité. Ma sœur aînée est également allée avec elle, »cette fois, il respire fortement. «J’avais à peine 5 ans, et quand maman est sortie, je m’occupais de tout le monde à la maison.»

« NOUS NOUS FOURNISSONS DE LEFTOVERS APRÈS AVOIR DÉFAMÉ DEUX JOURS OU PLUS »

«Avec plus de bouches à nourrir que de revenus, nous n’avons pas pu payer le loyer et avons finalement dû quitter notre maison. Nous avons déménagé à Panapukur (à Rajarhat, Kolkata) dans une petite maison au toit de chaume en tant que locataires.

À ce moment-là, le défenseur de l’équipe nationale Pritam Kotal s’est installé dans la salle et s’est assis à distance. Sourires subtils. Pritam ajoute: «Dada, continuez s’il vous plait. Vous ne nous avez jamais raconté votre vie. » Subhasish sourit à nouveau.

«On nous a laissé mourir de faim – parfois pendant près de trois jours. Je n’ai pas mangé, nous n’avons pas mangé. Chaque matin, avec beaucoup d’optimisme, nous avions l’habitude de marcher pieds nus jusqu’à une maison voisine et de frapper s’ils avaient des restes de riz de la nuit précédente. Parfois, nous avons eu de la chance, mais pas tous les jours. Et la quantité n’était pas suffisante pour nous nourrir tous, »Subhasish s’arrête, les yeux fixés sur le sol.

Au fond de son cœur, il a dû s’étrangler. Il fait signe à l’eau posée sur la table. Pritam le lui remet. Subhasish prend une gorgée.

« J’ai lavé des ustensiles quand maman est tombée malade »

« Nous avions panta-bhaat (un plat à base de riz préparé en trempant du riz, généralement laissé dans l’eau pendant la nuit). Maman n’a jamais mangé. Elle a mangé du sel et des piments.

«Je me souviens que ma mère est tombée malade une fois. C’était la première semaine du mois, et elle m’a demandé de toucher son salaire des maisons dans lesquelles elle travaillait comme femme de ménage. Mais une certaine maison n’était pas si gentille. Ils se sont plaints de savoir qui laverait les ustensiles et épongerait le sol », dit Subhasish en riant.

«J’ai proposé mon aide. J’ai lavé les ustensiles, essuyé le sol, les ai persuadés de me donner le salaire de ma mère. Finalement, ils ont obligé.

Dans le contexte sociologique de l’Inde, très souvent, vous entendrez parler de la lutte d’un joueur – lutter contre la pauvreté, le cynisme, surmonter les obstacles et finalement faire grandir. Mais l’histoire de la vie de Subhasish bat tout.

Il s’appuie sur le canapé et regarde par la fenêtre. Tout ce que vous pouvez voir, ce sont des voitures de luxe qui glissent sans effort sur la route à Dubaï. «Aujourd’hui, j’ai tout à mes côtés», déclare-t-il. «Tout», Subhasish écarte les mains. Vous remarquez la portée de ses mains et réfléchissez un peu à la façon dont on parvient à les dépasser quand il se tient sous la barre.

«NOTRE MAISON N’A PAS DE TOIT. NOUS AVONS COURU QUAND IL PLUIE ‘

«L’histoire est restée la même pendant que je grandissais. Nous n’avons pas pu payer le loyer et avons dû quitter à nouveau. Nous sommes retournés à Teghoria, cette fois entourés de quatre murs mais pas de toit au-dessus. C’était une maison en construction mais qui n’avait pas été achevée », poursuit-il.

Pritam était sur le point de dire quelque chose. Subhasish lui fait signe de s’arrêter et ajoute: «La première nuit même, il a plu. Nous avons couru chercher un abri et sommes restés toute la nuit sous un parasol. Nous tous. Et quand le soleil est sorti le lendemain, nous avons de nouveau couru au même endroit et nous nous sommes levés. La nourriture n’était pas un visiteur régulier. Le même sort a continué. Parfois, nous n’avons pas mangé pendant 3-4 jours. Mais à ce moment-là, nous nous y étions habitués. »Subhasish caresse ses gants qui se trouvaient à proximité.

‘A 7 ans, j’ai commencé à travailler dans un magasin de volailles’

«Prenant pitié de nous, les habitants nous ont hébergés dans une maison de fortune dans un Basti (jhuggi), juste à côté du trottoir. Mais au moins, il y avait un toit, »Pritam a déjà coupé des pommes en tranches et en a apporté pour tout le monde.

«Ma mère a ouvert un magasin de thé. Je venais d’avoir 7 ans et comprenant que je devais l’aider, j’ai rejoint Joydeb-da (Haldar) dans sa volaille. Mon travail consistait à m’occuper de sa boutique, à ramener les poulets du mandi, à les peler et à les vendre, à gérer la trésorerie. Je suis devenu tout à fait un expert en un rien de temps. En retour, il m’a donné de la nourriture et m’a permis de jouer au football. »Subhasish se frappe des gants pour lui-même. «J’ai même rejoint un centre d’entraîneurs de football – Nirbhik Songho à Baguihati (à Calcutta).»

«Avez-vous toujours été gardien de but?» Ironise Pritam.

«Toujours», Subhasish acquiesce. «J’ai senti que le gardien de but était resté au cœur de l’action tout au long. Alors je voulais être gardien de but. Au centre, certains jours, certains gardiens de but ne venaient pas. Cela m’a laissé plus de temps pour me tenir sous le bar.

« AVEC DU SANG SUR LES MAINS ET LE VISAGE, J’AI SAUVÉ DES PÉNALITÉS »

«Il y avait une école à côté et un tournoi inter-écoles était en cours. J’ai fini tout mon travail à la boutique et j’ai couru regarder depuis les lignes latérales. Je portais la même chemise, elle était sale et avait du sang partout, et même sur le visage et les mains. Mais je ne m’en suis jamais soucié », poursuit Subhasish.

«Il se trouve que le gardien de but ne s’est pas présenté et certains enfants ont suggéré que je sois aligné en tant que gardien de but. À la hâte, j’ai été inscrit à l’école et j’ai été admis. J’ai joué et je les ai emmenés en finale où j’ai sauvé des pénalités contre une école de Phoolbagan. Nous étions les champions. Je savais me battre. Je l’avais appris de la manière la plus difficile possible.

Alors tu n’es jamais allé à l’école avant ça?

«Nous n’avions rien à manger. L’école avait besoin d’un uniforme, de frais, de livres. Nous ne pouvions pas nous le permettre », vous apercevez ses yeux humides.

«Le tournoi scolaire m’a stimulé. Lalu-da est entré dans ma vie. Il m’a emmené m’entraîner avec les seniors. A cette époque, Bivash Ghosh (ancien gardien de but indien) y pratiquait. Il était si grand. Il avait l’habitude de conduire une voiture qu’il garait toujours à l’entrée de l’arène de jeu. J’ai adoré sa voiture. J’avais l’habitude de le toucher, de regarder à l’intérieur et de me demander: ‘Est-ce que je pourrai jamais conduire ma propre voiture?’ »

«Kishore Mukherjee, Proloy Saha pratiquaient également au même endroit.»

‘Je me suis réveillé à 3 heures du matin pour m’entraîner’

Subhasish se lève, se dirige vers la table, se retourne et demande: « Cha Khabey? Café Naki?« (Voulez-vous du thé ou du café?) » Comme si son marqueur l’avait dépassé, Pritam court plus vite, lui arrache le sachet des mains et dit: « Ami banacchi. Tumi Boso (Je le fais. Vous vous asseyez.) «

«Mais ça n’a pas décollé à partir de là,» Subhasish se penche à nouveau sur son canapé. «Pour avoir plus de temps pour m’entraîner, j’ai commencé à me réveiller à 3 heures du matin. Je suis allé dans un complexe qui avait un mur et des lampadaires. J’avais l’habitude de frapper le ballon moi-même dans le mur et de l’attraper. Parfois, j’avais l’habitude de faire mon propre commentaire », dit-il en riant. «J’ai aussi fait mes exercices, qui m’ont tous été enseignés à Nirbhik Sangha. Par la suite, je me suis assis au magasin de volaille et j’ai fait les courses.

DILEMME EN TANT QUE FILS – ‘POUR SAUVER NOTRE MAISON OU ASSISTER AU CORPS MORTEL DE PAPA’

«Mon père est décédé. C’était un jour que je n’oublierai jamais. Les autorités civiques étaient venues pour claner les jhuggi car il y avait des plans pour l’expansion de la route. Que le cadavre de papa gisait sur le trottoir, alors même que notre famille se disputait et plaidait dans un effort désespéré pour pacifier les autorités de ne pas casser notre maison. La vie n’aurait pas pu être plus cruelle », Subhasish vous serre le poing. Vous mesurez sa puissance, sa frustration, son esprit combatif, l’attitude qui l’a fait gagner partout et tout ce dans quoi il a joué.

À ce stade, n’importe quel être humain aurait mis son bras autour de son épaule. Le vôtre ne pouvait vraiment pas être différent.

«Ma mère avait économisé de l’argent et a réussi à nous acheter un terrain résidentiel à Rajarhat. Je me souviens, elle l’a acheté pour Rs. 25 000, »Subhasish loue le thé de Pritam, en mentionnant:« Pritam cha ta bhalo banay (Pritam est un expert dans la préparation du thé). » Pritam porte un toast.

« MEILLEUR JOUEUR AJUSTÉ EN SUBROTO CUP »

«Je suis devenu le meilleur joueur de la Subroto Cup. J’étais censé jouer pour l’école Sukatna Nagar, mais cela ne s’est pas produit. J’ai été envoyé à Purulia par Manjoor Ali Khan, et j’ai joué à partir de là. J’ai été désigné meilleur joueur et aussi gardien de but du tournoi. Il y avait des photos de moi dans les journaux. J’étais ravi, »les yeux de Subhasish s’illuminèrent. Pritam applaudit, vous acquiescez.

«J’avais 16 ou 17 ans à l’époque. Je suis allé à Tollygunge Agragami et j’ai rencontré feu Amal Datta. Je me souviens encore de ses premières lignes: «Ki re parbi khelte? Lomba toh achis. Chol dekhi kirokom khelis. Choley aay pratique-e (Serez-vous capable de jouer? Vous êtes grand. Ok, laissez-moi voir à quel point vous pouvez jouer. Venez rejoindre notre pratique). «

«J’ai signé un contrat et j’ai été payé Rs. 500. Je ne savais pas quoi faire. En marchant dans les rues de Kolkata, je sentais que je possédais la ville. J’avais Rs. 500 dans ma poche. Et je pratiquais avec Hemanta-da (Dora), Emeka, Seriki (Abdul Lateef) et d’autres.

L’ambiance dans la pièce s’éclaira un peu.

‘TRAVAILLER OU POURSUIVRE MON RÊVE’

«Amal-da (Datta) m’a envoyé à la Tata Football Academy. J’ai porté sa lettre et j’ai rencontré Vijay-sir (Kumar) et Ranjan-sir (Chowdhury). Ranjan-monsieur a même mentionné qu’il veillait sur moi mais ne pouvait pas trouver mon adresse. Comment pourrait-il? Je n’en ai jamais eu. »Le rire de Subhasish tourne en rond.

«Mes distinctions m’ont permis de décrocher un emploi au CESC, le salaire mensuel était de Rs. 8 000. Pour une famille qui ne voyait presque jamais trois repas par jour, c’était comme si nous avions frappé l’or. Ma mère était aux anges. ‘Sonsar ta bechey gelo re (la famille a été sauvée) », m’avait-elle dit.« Mais comment pourrais-je lui dire que je ne voulais pas prendre le poste. Comment pourrais-je? Mais je devais le faire. Elle a pleuré, elle a arrêté de parler . Je me sentais mal. Mais je savais que mon avenir serait meilleur si je pouvais croire en moi. J’ai juste tenu la main de ma mère et lui ai dit: « Amar upur bhorsa rakho (Ayez foi en moi) », exprime Subhasish. «Lalu-da est venu et a persuadé ma mère.

«Ma mère reste avec moi de nos jours. Ou plutôt, je reste avec ma mère», se corrigea-t-il.

APPEL JUNIOR INDE

« Tarpor? (Que s’est-il passé ensuite)? » Pritam est devenu impatient.

Subhasish regarda sa montre. «Je ne savais que travailler et travailler plus dur que tout. J’ai signé pour le Bengale oriental, j’ai été appelé pour l’équipe nationale U-19 et je me suis envolé pour le Pakistan. Mais comme je n’avais pas beaucoup de temps pour jouer dans le club, j’ai opté pour Mahindra United. C’était un gros risque, car jusque-là, tout le monde ne faisait que se rassembler pour jouer à Calcutta.

«Entre-temps, j’ai construit un toit au-dessus de notre maison. Mahindra était une équipe de stars. Sandip Nandy, Dikap-da (Mondal), Sur-bhai (Surkumar Singh), Mahesh-bhai (Gawali), Venky-bhai (Shanmugam Venkatesh), Jules-bhai (Alberto), Yakubu (Yusif), Barreto (Jose Ramirez) et d’autres. Nous avons remporté la NFL, la Federation Cup, l’IFA Shield, la Durand Cup. Il n’y a pas eu de retour en arrière pour moi depuis lors. J’ai tout gagné en Inde, même la Hero Indian Super League. Et j’ai également enfilé le maillot national.

Quelle est votre plus grande leçon en tant que joueur? Ou plutôt un être humain? – tu demandes.

«Dans le sport, il faut être patient. Rien n’est constant. Votre heure viendra à coup sûr. Et dans le sport et la vie, il n’y a pas de place pour la fausse fierté. Aujourd’hui tu es un roi, demain sera différent, »Subhasish tapote Pritam sur son épaule. «Vous devez vous imprégner de toute la douleur et ne jamais vous plaindre. La route ne sera jamais rectiligne. »

