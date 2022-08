Subhasis Santra joue dans la victoire des Odisha Juggernauts sur les guerriers du Rajasthan

Surfant sur la performance sensationnelle de wazir Subhasis Santra dans l’attaque, les Odisha Juggernauts ont infligé une défaite de 19 points aux Rajasthan Warriors lors de l’édition inaugurale d’Ultimate Kho Kho au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex à Pune vendredi.

Santra a marqué 14 points dans l’attaque en éliminant cinq défenseurs des Rajasthan Warriors, tous avec des plongeons brillants. Nilesh Jadhav et Aditya Kudale ont soutenu Santra en marquant respectivement neuf et huit points.

Le skipper Majahar Jamadar a tenu tête aux Rajasthan Warriors en marquant un impressionnant 23 points avec neuf guichets, mais son héroïsme n’a pas pu empêcher son équipe de subir une troisième défaite consécutive dans la ligue. Outre Jamadar, Hrushikesh Murchavade a également réclamé 10 points dans l’attaque.

En forme, Jamadar a fourni les trois premiers points aux Rajasthan Warriors en éliminant Vishal avec un brillant plongeon dans le ciel à la 39e seconde du match avant que le premier lot ne soit éliminé en une minute et 47 secondes. Bien que Dipesh More ait présenté une démonstration habile en défense pour les Odisha Juggernauts en dépensant deux minutes et huit secondes, les Rajasthan Warriors ont terminé le premier tour à 20-2 en leur faveur.

Santra a décroché huit points avec trois renvois pour donner l’avantage aux Odisha Juggernauts avec un score de 34-20 à la pause des manches.

Gowtham MK a assuré quatre points bonus aux Odisha Juggernauts en défense avec son séjour de trois minutes six secondes au début de la deuxième manche.

Entamant le dernier virage à 38-44 derrière, les Odisha Juggernauts n’ont pas tardé à ajouter six points supplémentaires à leur décompte, grâce aux deux renvois en piqué de Nilesh Jadhav.

Odisha Juggernauts n’a pas laissé filer son élan et a finalement remporté une confortable victoire 65-46.

Sushma Sarolkar, joueur de Kho-Kho lauréat du prix Arjuna et MS Tyagi, secrétaire général de la Fédération indienne de Kho Kho et président du comité technique, Ultimate Kho Kho, ont remis les prix d’après-match aux meilleurs joueurs du match.

Il n’y aura pas de matchs samedi. Cependant, les Gujarat Giants, joueurs de table, affronteront les Odisha Juggernauts lors du premier match de dimanche, tandis que les Rajasthan Warriors et les Telugu Yoddhas joueront la deuxième rencontre de la journée.

