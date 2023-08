Subhash Ghai et Jackie Shroff partagent des photos de retour ; le réalisateur révèle pourquoi il a choisi Sanjay Dutt

Subhash Ghai remonte dans le passé et partage des détails intéressants sur Khal Nayak, qui fête aujourd’hui 30 ans après sa sortie.

Réalisé par Subhash Ghai et mettant en vedette Sanjay Dutt, Jackie Shroff et Madhuri Dixit dans les rôles principaux, Khal Nayak est sorti le 6 août 1993 et ​​termine ses 30 ans de sortie dimanche. Le cinéaste et Jackie ont partagé des images des coulisses du film sur leur Instagram, tandis que Dutt a également partagé une bobine en juin célébrant les 30 ans du film.

Parlant de ce qui l’a poussé à écrire le film, le réalisateur Karz a déclaré: « Tout le film a été écrit avec la pensée que chaque méchant sait qui est un homme bon. C’est pourquoi, j’appelle toujours l’antagoniste, le héros tragique du film . Et parce que je voulais bien faire ressortir ce thème à l’écran, le casting a été la partie la plus difficile. »

Subhash Ghai a ajouté que des stars majeures telles qu’Anil Kapoor et Rishi Kapoor voulaient à l’époque jouer dans le film et a révélé pourquoi il avait choisi Dutt pour jouer l’antagoniste. « C’était très difficile pour moi de trouver la bonne personne. Une fois, Sanju m’a demandé pourquoi je l’avais choisi pour le rôle, et je lui ai dit que c’était à cause de ses yeux. Uski aankhon mein ek bholapan hai, ek bachpana hai (Ses yeux sont enfantin et innocent). Mais l’instant d’après, vous voyez un homme plein de colère. Il joue le fils, mais en même temps il justifie le personnage d’un méchant qui kidnappe et assassine », a-t-il déclaré.

Le réalisateur de 78 ans a en outre expliqué comment il s’était assuré que Dutt comprenne parfaitement le personnage alors qu’il continuait: « Je voulais bien faire les choses. J’ai joué chaque scène pour Sanju. Je voulais que ce personnage ait l’air très imprévisible. Yeh abhi pyaar karega, ya maar dega, ye pata nahi lagta (S’il aimera ou tuera en ce moment, on ne sait jamais). Et heureusement, il a joué le personnage exactement comme je le lui avais dit. »

« Il y a une scène où il va en prison pour rencontrer un gars et lui parle gentiment. Mais alors que le personnage de Sanju le prend dans ses bras, il l’étouffe à mort. Peu de gens sur le plateau savaient que cela arriverait et c’est pourquoi ils ont été surpris. « Mon assistant, en fait, a demandé de couper le plan parce qu’il pensait que Sanjay l’avait fait par erreur et je leur ai dit de laisser faire comme je l’avais improvisé. Nous l’avons tourné comme ça et tout le monde a adoré », se souvient-il. les scènes qu’ils ont improvisées.













Une autre improvisation s’est produite dans la chanson emblématique Choli Ke Peeche pour laquelle Alka Yagnik et Ila Arun ont remporté le prix de la meilleure chanteuse de lecture féminine et Saroj Khan a remporté la meilleure chorégraphie aux Filmfare Awards 1994. Ghai a partagé que Dutt était censé normalement regarder Madhuri Dixit danser là-bas. « Mais ensuite, nous avons décidé d’improviser et d’ajouter un patch à l’œil de Sanjay pour amener ce drame sur scène. Et je pense que cela a fonctionné car il avait l’air vraiment bien à l’écran », a conclu le réalisateur.