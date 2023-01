Subhash Ghai Birthday Bash : Salman Khan, Aishwarya Rai Bachchan, Kartik Aaryan et d’autres font de superbes entrées à la fête

Fête d’anniversaire de Subhash Ghai : Le réalisateur et producteur de Bollywood Subhash Ghai a récemment célébré son anniversaire et de nombreuses grandes stars de Bollywood ont été vues assister à la fête d’anniversaire. Subhash Ghai a coupé le gâteau devant les médias, dont Salman Khan et sa famille, et a célébré son anniversaire. Dans la fête, y compris Bhaijaan, Karthik Aryan, Aishwarya Rai Bachchan, Abhishek Bachchan et de nombreux autres grands acteurs sont apparus dans un style unique. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.