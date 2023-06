Subhash Chandra et Punit Goenka exclus des conseils d’administration par le régulateur

Le régulateur des marchés, Sebi, a interdit lundi au président du groupe Essel, Subhash Chandra, et au PDG de Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL), Punit Goenka, d’occuper le poste d’administrateur ou de personnel de direction clé dans une société cotée en bourse pour avoir siphonné les fonds de la société de médias.

L’affaire concerne Chandra, qui était également président de ZEEL lors de la violation présumée, et Goenka ayant abusé de leur position d’administrateurs ou de KMP d’une société cotée en bourse pour détourner des fonds à leur propre profit.

Dans son ordonnance provisoire, Sebi a noté que Chandra et Goenka ont aliéné les actifs de ZEEL et d’autres sociétés cotées du groupe Essel au profit d’entités associées, qui sont détenues et contrôlées par eux.

Le siphonnage des fonds semble être un schéma bien planifié puisque, dans certains cas, la superposition des transactions impliquait l’utilisation de jusqu’à 13 entités comme entités intermédiaires dans un court laps de temps de deux jours seulement, a-t-il ajouté.

Sebi a noté que le cours de l’action ZEEL est passé d’un sommet de près de 600 roupies par action au prix actuel de moins de 200 roupies par action au cours de la période de l’exercice 2018-19 à l’exercice 2022-23. Cette érosion de la richesse malgré le fait que l’entreprise soit si rentable et génère constamment des bénéfices après impôts conduirait à la conclusion que « tout n’allait pas bien avec l’entreprise ».

Au cours de cette période, la participation du promoteur est passée de 41,62 % au niveau actuel de 3,99 %.

Bien que la famille de promoteurs ne détienne que 3,99% des actions de ZEEL, Chandra et Goenka continuent d’être à la tête des affaires de ZEEL, indique l’ordonnance.

« Les notifiés (Chandra et Goneka) ont créé une façade à travers des entrées fictives pour déformer les investisseurs ainsi que le régulateur que l’argent avait été retourné par des entités associées, alors qu’en réalité, ce sont les fonds propres de ZEEL qui ont été tournés à travers plusieurs couches pour finalement finir sur le compte de ZEEL.

Les notaires ont tenté de s’appuyer sur le succès de ZEEL, la société phare du groupe Essel, pour financer les entités associées, qui sont détenues et contrôlées par eux », a déclaré Sebi dans sa commande de 17 pages.

L’ordonnance est intervenue après que Sebi a mené un examen à la suite de la démission de deux administrateurs indépendants – Sunil Kumar et Neharika Vohra – de ZEEL en novembre 2019.

Ils avaient soulevé des inquiétudes sur plusieurs questions, notamment l’appropriation de certains dépôts fixes (FD) de ZEEL par Yes Bank pour régler les prêts d’entités liées au groupe Essel. Vohra a allégué que des garanties bancaires avaient été accordées à une filiale sans l’approbation du conseil d’administration de ZEEL.

L’enquête de Sebi a révélé que Chandra avait fourni une «lettre de confort» ou une lettre de crédit en septembre 2018, qui concernait un prêt de Rs 200 crore en cours d’Essel Group Mobility.

À la lettre, le Rs 200 crore FD disponible auprès de Yes Bank auprès de l’une des sociétés du groupe Essel, y compris ZEEL, pourrait être utilisé pour le régler. En conséquence, Yes Bank avait ajusté les prêts de sept entités associées avec ce crore Rs 200 de ZEEL.

Plus tard, il a été découvert que ces sept entités étaient détenues ou contrôlées par des membres de la famille de Chandra et Goenka, a noté Sebi.

Lorsque Sebi a enquêté plus avant, ZEEL a déclaré que Rs 200 crore avaient été restitués par les entités associées à ZEEL. Étant donné que Chandra et Goenka avaient signé les lettres de crédit sans consulter ni informer le conseil d’administration, il a été constaté qu’ils avaient tous deux enfreint les dispositions des règles LODR (obligations d’inscription et exigences de divulgation).

En conséquence, Sebi a déclaré: « Les notifiés cesseront d’occuper le poste d’administrateur ou de personnel de direction clé dans toute société cotée ou ses filiales jusqu’à nouvel ordre ». PTI SP MR

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)