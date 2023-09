Subhan Nadiadwala Birthday Bash : Rakul Preet Singh et son petit ami Jackky Bhagnani volent la vedette avec leur entrée élégante [Watch]

Le cinéaste de Bollywood Sajid Nadiadwala a tout mis en œuvre pour célébrer l’anniversaire de son fils Shuban Nadiadwala à Mumbai avec une fête remplie de stars. Plusieurs célébrités de B-Town, dont Rakul Preet Singh, Jackky Bhagnani, Orhan Awatramani, Shalin Bhanot et d’autres, ont été vues assistant à la fête d’anniversaire. L’affaire fastueuse a réuni certains des plus grands noms de l’industrie, dont l’étonnante Nia Sharma, le charmant Kartik Aryan et le fringant Ibrahim Ali Khan. La fête était un spectacle à voir, avec une configuration somptueuse et une atmosphère vibrante qui constituait la toile de fond parfaite pour les célébrations. Des tenues éblouissantes aux rires contagieux, la soirée a été remplie de joie et de gaieté. C’était une véritable extravagance de Bollywood, où les célébrités se mêlaient, dansaient et créaient des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires pour les années à venir. Regardez la vidéo pour en savoir plus.