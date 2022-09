Il n’y a probablement pas de constructeur automobile mieux placé que Subaru pour affronter le marché des véhicules tout-terrain dominant qui est dominé par Jeep ainsi que divers modèles Ford, Chevrolet et Toyota nommés par les hardcore.

Avec la transmission intégrale (AWD) de série pour l’Outback, Subaru n’avait qu’à équiper le nouveau modèle de l’équipement requis pour créer le niveau de finition Wilderness.

En fait, Subaru a déjà testé les eaux pour ce concept lorsqu’il a présenté le Crosstrek basé sur l’Impreza pour 2013. L’Outback Wilderness, bien que similaire, a considérablement plus d’espace, de contenu et de performances.

Repérer l’édition Wilderness est facile. Subaru a fixé un revêtement de protection supplémentaire à l’avant, sur les côtés et à l’arrière de la carrosserie, qui comprend des pièces de forme irrégulière entourant les ailes avant et arrière. Cependant, ils enlèvent la conception attrayante globale du wagon.

Pour une raison quelconque, des accents orange-jaune (cuivre anodisé) se trouvent sur les plastiques des bas de caisse, la galerie de toit, les couvercles des crochets de remorquage et sur le volant et le sélecteur de vitesse.

Le Wilderness obtient 24 centimètres de garde au sol, soit environ 2,5 centimètres de plus que ce que possède l’Outback ordinaire. Cela a été principalement réalisé grâce à des ressorts et des amortisseurs avant et arrière plus longs, permettant au Wilderness de grimper sur des rochers plus gros et à travers des fossés plus profonds. Une plaque de protection avant a été ajoutée.

Un ensemble de pneus toutes saisons Yokohama de 17 pouces, dont un pour la roue de secours pleine grandeur, complète l’ensemble. Ils roulent silencieusement sur la chaussée et il n’est probablement pas nécessaire de les échanger contre des pneus d’hiver. L’ensemble de la configuration Wilderness n’enlève rien aux qualités de conduite et de maniabilité sûres de l’Outback sur l’autoroute, ce qui est un bonus.

Le plus grand indique qu’il s’agit d’une édition Outback Wilderness, à part les badges, ce sont les roues noires avec des pneus à lettres blanches et le revêtement de garde-boue noir de forme intéressante. PHOTO : SUBARU

La galerie de toit de type échelle renforcée standard peut supporter un poids statique de 700 livres (320 kilogrammes), ce qui est suffisant pour supporter une tente sur le toit plus quelques occupants. La capacité de remorquage atteint un maximum de 3 500 livres (1 590 kilogrammes).

Les ajustements intérieurs comprennent des revêtements de siège hydrofuges, des tapis de sol et de chargement toutes saisons et des pédales en aluminium brossé.

Le moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,4 litres de Subaru, qui est également disponible avec les modèles Ascent et Legacy, ainsi que les Outbacks réguliers, est de série pour le Wilderness. Il produit 260 chevaux et 277 livres-pied de couple et délivre facilement un grognement suffisant lors de l’accélération à des vitesses d’autoroute.

La consommation de carburant est évaluée à 10,9 l/100 km en ville, 8,9 sur route et 10,0 en combiné.

La transmission à variation continue (CVT) qui l’accompagne est dotée de palettes de changement de vitesse qui contrôlent huit étapes intégrées. Cela fait que la CVT fonctionne un peu comme une boîte automatique à engrenages, même s’il n’y a pas d’engrenages réglés.

L’édition Wilderness ajoute quelques accents de couleur cuivre, s’appuyant sur un intérieur élégant avec son interface à écran tactile conviviale. PHOTO : SUBARU

La transmission et le différentiel arrière ont été modifiés pour diriger plus de couple à bas régime vers les roues arrière, permettant au Wilderness de grimper des pentes de gravier meuble jusqu’à 40 % (22 degrés).

Le système de traction intégrale X-Mode de Subaru est doté de modes neige/terre et neige profonde/boue contrôlés par le conducteur.

Le prix pour le Wilderness commence à 44 400 $, y compris les frais de destination. C’est évidemment plus que l’Outback de base (33 600 $), mais c’est moins que la version haut de gamme Premier XT qui coûte 46 600 $.

L’équipement standard de Wilderness comprend les caractéristiques de commodité habituelles ainsi que des technologies de sécurité telles que le freinage d’urgence en marche avant et l’avertissement d’angle mort avec alerte de secours en cas de trafic transversal. Il y a aussi un écran tactile de 11,6 pouces, un moniteur de vue avant à 180 degrés, un toit ouvrant électrique et une trappe électrique mains libres.

Contrairement à la plupart des véhicules conçus spécifiquement pour les aventures difficiles, le caractère bénin du Wilderness pourrait vous faire croire qu’il n’est pas à la hauteur de la tâche. Cependant, Subaru a conçu un véhicule confortable et bien équipé qui devrait plaire à la plupart des acheteurs, en particulier à ceux qui se rendent dans des lieux de pêche/chasse éloignés, des camps ou des chalets dans les bois ou d’autres destinations lointaines.

Pour 2022, le véhicule utilitaire Forester plus petit mais plus grand de Subaru reçoit également le traitement Wilderness – avec moins de puissance – mais avec la même fonctionnalité presque extrême.

Au fur et à mesure que le mouvement hors route gagne en traction – jeu de mots – il y a fort à parier que la Subaru Outback Wilderness suivra le rythme de ce groupe.

Bien que présenté comme un tout-terrain, l’intérieur de l’Outback Wilderness est assez luxueux, ce qui signifie qu’il est habitable 99 % du temps lorsque vous ne faites pas de tout-terrain. PHOTO : SUBARU

Ce que vous devez savoir : Subaru Outback Wilderness 2022

Taper: Familiale intermédiaire à traction intégrale

Moteur (ch): 2,4 litres H-4, turbocompressé (260)

Transmission: Variable en continu (CVT)

Position sur le marché : L’ajout de la version Wilderness de l’Outback intervient à un moment où de nombreux acheteurs de voitures neuves, pour diverses raisons, sont séduits par l’idée de sortir des sentiers battus.

Points: Beau wagon quelque peu gâché par un revêtement de protection maladroitement conçu. • L’intérieur est doté de commandes conviviales et de sièges confortables. • Moteur quatre cylindres turbocompressé puissant. • La configuration de la suspension offre une conduite confortable. • L’augmentation de la hauteur de caisse fonctionne bien sur et hors route. • Un chariot polyvalent idéal pour toutes les conditions de surface.

Aide à la conduite : Avertisseur d’angle mort avec alerte de secours en cas de trafic transversal (opt.); régulateur de vitesse actif (de série); freinage d’urgence avant (de série); alerte de conducteur inattentif (std.); avertissement de sortie de voie (std.); détection des piétons (std.)

L/100 km (ville/route) : 10.9/8.9

43 900 $

PAR COMPARAISON

Ford Bronco quatre portes

Prix ​​de base: 48 100 $

48 100 $ La vraie affaire tout-terrain et un digne concurrent du Jeep Wrangler.

Jeep Wrangler quatre portes

Prix ​​de base: $]47 800

$]47 800 Un modèle éprouvé qui peut maintenant être obtenu avec un large choix de systèmes d’alimentation.

Land Rover Defender Sport

Prix ​​de base: 66 500 $

66 500 $ Le LR le moins cher est capable en terrain accidenté. Turbo I-4 développe jusqu’à 296 ch

– écrit par Malcom Gunn, associé directeur chez Wheelbase Media

