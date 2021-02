TOKYO: Subaru Corp a annoncé vendredi avoir réduit son plan de production pour cet exercice fiscal d’environ 48 000 véhicules en raison de la pénurie mondiale de puces.

Alors que le constructeur s’attend à ce que l’impact de la pénurie se poursuive au cours du prochain exercice, on ne sait pas combien de véhicules seront touchés, a déclaré le directeur financier de Subaru, Toshiaki Okada.

«Nous faisons des efforts jour et nuit pour acheter autant que possible des pièces de semi-conducteurs et pour minimiser les réductions de production», a-t-il déclaré.

Subaru a révisé vendredi ses prévisions de bénéfice d’exploitation pour l’année à fin mars à 100 milliards de yens (948 millions de dollars) par rapport à une estimation antérieure de 110 milliards de yens.

Cela se compare à une moyenne de 132,11 milliards de yens de prévisions consensuelles Refinitiv de 17 analystes.

En plus de la réduction de la production causée par la pénurie de puces, Subaru a déclaré avoir réduit sa production de 10 000 véhicules supplémentaires en raison d’une pénurie mondiale de conteneurs d’expédition.

Le constructeur automobile pourrait suspendre ou ajuster les opérations de l’usine à l’avenir s’il ne peut pas se procurer suffisamment de puces, a déclaré Okada lors d’un appel aux résultats. Il a ajouté que Subaru maintiendrait les niveaux d’emploi dans son usine de Gunma, au Japon, tout en réduisant les heures supplémentaires et les quarts de vacances.

(1 USD = 105,52 yens)