Subaru Canada rappelle près de 14K Ascent VUS

Subaru Canada Inc. procède au rappel de 13 954 véhicules Ascent en raison d’un boulon de masse qui pourrait avoir été mal serré.

Au Canada, les véhicules concernés sont des années modèles entre 2019 et 2022.

Le boulon fait partie du réchauffeur à coefficient de température positif (PCT) et le problème pourrait entraîner la fonte de la borne de terre et des pièces environnantes, risquant un incendie lorsque le réchauffeur est allumé, selon une déclaration de Subaru Canada Inc. à CTVNews .Californie

“Pour tous les véhicules potentiellement concernés, les détaillants Subaru remplaceront les boulons de masse du chauffage PCT et remplaceront le fil de masse et le support de connecteur si nécessaire”, indique le communiqué.

Subaru Canada a déclaré qu’aucun accident ou blessure n’avait été signalé en raison de ce problème. Parmi les véhicules rappelés, la société affirme qu’environ 1% auront besoin d’un remplacement de la masse et du connecteur.

“L’inspection et la réparation seront effectuées sans frais pour le client”, a déclaré Subaru Canada.

Le rappel au Canada intervient après que Subaru of America Inc. a annoncé mardi un rappel de 271 000 Ascent sport avec des années modèles entre 2019 et 2022 aux États-Unis, comme l’a rapporté Reuters.

Le 9 décembre, Subaru of America a publié un communiqué de presse demandant aux propriétaires des véhicules concernés de se garer “à l’écart des garages, des abris de voiture ou d’autres structures, et d’éviter de laisser le véhicule sans surveillance pendant que le moteur tourne”.

Si le propriétaire remarque de la fumée provenant du véhicule, Subaru of America lui demande d’arrêter d’utiliser le véhicule et de l’éteindre.