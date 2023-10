Nouvelle version BRZ tS axée sur la performance

Vue ® Technologie d’aide à la conduite de série sur toute la gamme de modèles

Technologie d’aide à la conduite de série sur toute la gamme de modèles Dynamique de 2,4 litres BOXEUR SUBARU ® moteur

moteur SUBARU STARLINK standard ® Système multimédia 8 pouces

Système multimédia 8 pouces Prix ​​de départ de 30 195 $

CAMDEN, New Jersey, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ — Subaru of America, Inc. a annoncé aujourd’hui les prix de la voiture de sport à propulsion arrière BRZ 2024. Avec un 2,4 litres à haut régime BOXEUR SUBARU® moteur, maniabilité précise et nouvelle finition tS haut de gamme, la BRZ 2024 arrive chez les détaillants Subaru au début de l’année prochaine.



SUBARU ANNONCE LES PRIX DE LA VOITURE DE SPORT BRZ 2024



Chaque BRZ 2024 est propulsée par un moteur 2,4 litres (à aspiration naturelle) développant 228 chevaux. BOXEUR SUBARU® moteur associé à une transmission manuelle à six rapports rapprochés ou à une transmission automatique électronique à commande directe à six vitesses entraînant les roues arrière. Pour 2024, la BRZ est proposée en trois niveaux de finition : Premium, Limited et tS.

Pour la première fois, la technologie d’aide à la conduite EyeSight primée de Subaru est de série sur toute la gamme de modèles BRZ, y compris les véhicules équipés d’une transmission manuelle. Le système de sécurité avancé comprend un régulateur de vitesse adaptatif, un système de freinage précollision, un avertissement de sortie de voie et de louvoiement et une alerte de démarrage du véhicule de tête.

BRZ Premium

La BRZ Premium 2024, au prix de 30 195 $, est équipé d’une liste complète de fonctionnalités standard, notamment l’accès sans clé avec démarrage par bouton-poussoir ; Phares à LED (feux de croisement et feux de route) ; climatisation automatique à deux zones ; Aide au démarrage en pente ; serrures électriques, y compris serrure de trappe à carburant ; vitres électriques avec montée/descente automatique et protection contre le pincement ; Éclairage de bienvenue ; Jantes en alliage de 17 pouces au fini gris foncé ; TORSEN® différentiel arrière à glissement limité ; et contrôle de stabilité du véhicule avec mode piste.

Le système de surveillance de la pression des pneus de la BRZ permet d’enregistrer deux jeux de roues. Cela permet au propriétaire de passer facilement à des pneus saisonniers montés sur un deuxième jeu de roues au lieu de changer les pneus des roues d’origine. Le contrôle actif du son de série améliore le son du moteur dans l’habitacle pour une expérience de conduite plus engageante.

La BRZ de dernière génération allie un style élégant et des proportions de voiture de sport classiques aussi impressionnantes que ses prouesses de maniabilité. L’impression générale est moderne, agile et rapide, avec des détails aérodynamiques ciblés et fonctionnels. Le design soigné du coupé coupe l’air avec une zone frontale basse et large mise en valeur par de grandes prises d’air fonctionnelles et une calandre basse surmontée de fiers arcs d’aile qui laissent juste assez d’espace pour les points de suspension. À l’arrière de la voiture, les grandes ailes arrière et la voie large se jettent dans deux échappements pour une position basse et large. Ce poids visuel est allégé par une serre étroite et un couvercle de coffre arrière qui se jette dans un spectaculaire aileron arrière en « queue de canard » renversé.

Le cockpit de la voiture de sport se concentre sur le conducteur sans sacrifier le confort des passagers. La disposition claire et intuitive rend les instruments et les commandes facilement visibles et accessibles. Conçu pour ressembler au moteur BOXER emblématique de Subaru, le tableau de bord numérique de 7 pouces affiche le tachymètre à l’avant et au centre avec des informations sur le véhicule de chaque côté.

Flanquant le tachymètre sur la gauche, un compteur programmable peut afficher les ampères, la température du liquide de refroidissement ou le G latéral. Lorsque le mode Track est sélectionné, le tachymètre passe d’une forme circulaire traditionnelle à un graphique linéaire avec un écran couleur.

À l’intérieur, l’habitacle est recouvert d’un revêtement noir avec des surpiqûres rouges contrastées sur les coussins des sièges avant, le volant gainé de cuir, le soufflet du levier de vitesses et le soufflet du frein de stationnement. Des sièges avant performants avec appuie-tête réglables en hauteur sont également de série.

Si sa mission première est de connecter le conducteur à la route, la BRZ 2024 connecte également les occupants au monde numérique grâce à la SUBARU STARLINK.® Système d’infodivertissement Multimedia Plus de 8,0 pouces. De série sur tous les niveaux de finition, le système est doté d’un écran d’information central intégré qui inclut l’intégration d’un smartphone avec Apple CarPlay.® et Android™ Auto; Bluetooth® connectivité téléphonique mains libres et streaming audio ; caméra de vision arrière ; et SiriusXM® prestations de service.

La BRZ Premium 2024 est disponible exclusivement avec une transmission manuelle à six rapports rapprochés.

BRZ Limitée

Avec un prix de départ de 32 695 $, la BRZ Limited 2024 ajoute des jantes en alliage de 18 pouces au fini gris mat ; Michelin® Pilote® Pneus été Sport 4; rétroviseurs extérieurs électriques chauffants ; un système audio amélioré qui comprend un amplificateur à 2 canaux et deux haut-parleurs supplémentaires ; Détection des angles morts avec assistance au maintien de voie et alerte de circulation transversale arrière ; Phares sensibles à la direction avec assistance aux feux de route ; et STARLINK® Sûreté et sécurité. Les sièges avant de la version Limited sont recouverts d’Ultrasuede® avec des accents de cuir rouge et des commandes de chauffage de siège à double mode.

Disponible sur le BRZ Limited, une transmission automatique électronique à commande directe à six vitesses optimisée pour les performances avec commande adaptative et commandes de changement de vitesse au volant. La BRZ Limited 2024 avec transmission automatique en option est au prix de 33 645 $.

La toute nouvelle BRZ tS

Nouveauté cette année, la BRZ tS 2024 est équipée d’Hitachi avant et arrière optimisés par STI.® amortisseurs résultant en une plus grande flexibilité et un meilleur contrôle et stabilité. Un système de freinage Brembo haute performance, comprenant des étriers avant à 4 pistons peints en or, des étriers arrière à 2 pistons peints en or et des plaquettes et disques plus grands, améliore la puissance de freinage, la résistance à l’évanouissement et la sensation de pédale. La BRZ tS dispose également de jantes de 18 pouces en finition gris foncé métallisé montées en 215/40 R18. Pilote Michelin® Pneus Sport 4 pour une adhérence supérieure et un virage plus rapide.

Extérieurement, la BRZ tS se distingue par le badge tS sur la calandre et sur le couvercle du coffre arrière. Les rétroviseurs extérieurs rabattables et l’antenne en forme d’aileron de requin montée sur le toit sont disponibles dans une finition Crystal Black Silica. La tS sera disponible dans toutes les couleurs de la gamme de modèles BRZ 2024.

À l’intérieur, l’habitacle de la BRZ tS est enveloppé d’un revêtement noir avec des surpiqûres bleues exclusives sur les coussins des sièges avant, le volant gainé de cuir, le soufflet du levier de vitesses et le soufflet du frein de stationnement. Les sièges avant de performance de série avec appuie-tête réglables en hauteur sont ornés d’une touche de cuir bleu au milieu. Le volant gainé de cuir est doté de commutateurs de commande intégrés pour l’audio, le régulateur de vitesse et le Bluetooth.®. BRIN NAUB® un matériau semblable au nubuck rehausse la visière du tableau de bord et les garnitures de porte. Le logo emblématique STI est affiché sur le bouton de démarrage rouge et sur le groupe d’instruments numériques personnalisable de 7 pouces, également mis à jour avec des accents rouges.

La BRZ tS 2024 est propulsée par le moteur 2,4 litres (atmosphérique) de 228 chevaux de la plateforme. BOXEUR SUBARU® moteur associé à une transmission manuelle à six rapports rapprochés.

Basée sur la version Limited, la tS comprend également des rétroviseurs extérieurs électriques chauffants ; un système audio amélioré qui comprend un amplificateur à 2 canaux et deux haut-parleurs supplémentaires ; Détection des angles morts avec assistance au maintien de voie et alerte de circulation transversale arrière ; Phares sensibles à la direction avec assistance aux feux de route ; et STARLINK® Sûreté et sécurité, en plus des fonctionnalités standard trouvées sur le BRZ Premium. La nouvelle BRZ tS 2024 est au prix de 35 345 $.

Subaru BRZ 2024 Modèle/Garniture Transmission PDSF PDSF plus destination

et livraison (1 120 $) BRZ Premium 6MT 30 195 $ 31 315 $ BRZ Limitée 6MT 32 695 $ 33 815 $ BRZ Limitée 6AT 33 645 $ 34 765 $ BRZ tS 6MT 35 345 $ 36 465 $ La destination et la livraison sont de 1 120 $ pour BRZ et peuvent varier selon

les états suivants : CT, HI, MA, ME, NH, NJ, NY, RI et VT.

D&D coûte 1 270 $ pour les détaillants en Alaska.

À propos de Subaru d’Amérique, Inc.

Subaru d’Amérique, Inc. (SOA) est une filiale indirecte en propriété exclusive de Société Subaru de Japon. Basé dans un bureau zéro déchet à Camden, New Jerseyla société commercialise et distribue des véhicules, pièces et accessoires Subaru à travers un réseau de plus de 630 détaillants à travers les États Unis. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines sans décharge et Subaru de l’Indiana Automotive, Inc. est la seule usine de fabrication d’automobiles aux États-Unis à avoir été désignée habitat faunique par la National Wildlife Federation. La SOA est guidée par le Promesse d’amour Subaru, qui représente la vision de l’entreprise : faire preuve d’amour et de respect envers chacun et soutenir ses communautés et ses clients à l’échelle nationale. Au cours des 20 dernières années, SOA et la Fondation SOA ont fait don de plus de 300 millions de dollars aux causes qui tiennent à cœur à la famille Subaru, et ses employés ont consacré près de 88 000 heures de bénévolat. En tant qu’entreprise, Subaru estime qu’il est important de contribuer à avoir un impact positif sur le monde, car c’est la bonne chose à faire. Pour plus d’informations, visitez media.subaru.com. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, TIC Tacet Youtube.

Todd Colline

856.488.3234

[email protected]

Charles Ballard

856.488.8759

[email protected]

Aaron Cole

720.231.0809

[email protected]

SOURCESubaru d’Amérique, Inc.